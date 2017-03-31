Büyükşehir’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İSU’da çalışan bin 551 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini işçiler davul zurna eşliğinde kutladı. Sözleşmeyle işçi personele ilk yıl ücretlerde ve sosyal haklarda yüzde 10 artış verildi.

BİN 551 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Hizmet-İş Sendikası ve Yerelsen arasında 22 Aralık 2016 tarihinde görüşmelerine başlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU’daki işçi personele yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Toplu iş sözleşmesi; 31 Aralık 2016 tarihinde süresi sona eren toplu iş sözleşmesi yerine 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllığına yürürlüğe konuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 879, İSU Genel Müdürlüğü’nde çalışan 672 olmak üzere toplam bin 551 işçiyi kapsıyor.

İLK YIL YÜZDE 10 ARTIŞ ORANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü’ndeki toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki çalışanların ücretlerine 1. yıl için yüzde 10, 2. ve 3. yıllarda ise enflasyon+ 1 puan zam yapıldı. Sosyal yardımlara da aynı oranda artış yapıldı. Toplu iş sözleşmesi imza törenine işveren ve işçi tarafını temsilen

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Yerelsen Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun, Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkan İdris Ersoy katıldı.

ERSOY: MASADA ÇÖZÜLMESİNDEN MEMNUNUZ

İşçi personelin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği Antikkapı’daki toplu iş sözleşmesi imza töreninde ilk olarak Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Ersoy söz aldı. Ersoy, ‘’Önemli ve anlamlı bir gündeyiz. İşçi arkadaşlarımızın gelecekte daha iyi adımlar atması için toplu iş sözleşmesinin önemi büyüktür. Toplu iş sözleşmemizin masada barış içinde çözülmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu sözleşme kültürünün sözde olmadığını, işveren ve sendikanın birlikteliğini ortaya koyuyor. İş barışı ve kardeşliğe büyük önem veriyoruz. Geçmişte maaş alamadığımız günler, bu nedenle yaşanan sıkıntılar arık geride kaldı. Her zaman istikrardan yana olduk, ülkemizin geleceğine sahip çıktık’’ dedi.

ARSLAN: KOCAELİ’DE İYİ BİR SÖZLEŞME İMZALIYORUZ

Büyükşehir yönetimi ve çalışanlarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, ‘’Güzel bir toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. Toplu iş sözleşmeleri beklentilerle imkanlar arasındaki uzlaşmadır. İyi bir toplu sözleşmesinin ilk kriteri yüksek artış değil, iş barışının sağlanması ve maaşların vaktinde ödenmesidir. Arkadaşlarımızın hak ettikleri vaktinde ödeniyor. Türkiye ve çalışma hayatının sistemi, çalışan profili değişiyor. Bütün dengeleri gözetmek zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız taşeron işçilerin örgütlenmesi konusunda öncülük yapı demişti. Bunları başlattık. Bu konudaki eksiklerin çözülmesinin ardından Kocaeli’de farklı bir sendikacılık anlayışının olacağına inanıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlara oranla daha iyi bir ücret politikası uyguluyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ’’ ifadesini kullandı.

BAŞKAN: İŞÇİNİN EMEĞİNİ ALINTERİ KURUMADAN VERİYORUZ

Kürsüye yöneldiğinde kendisini alkışlarla karşılayan salondaki personelin Regaip Kandili’ni kutlayan ve ‘’Kıymetli çalışma arkadaşlarım’’ diye seslenen Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Sözleşmemizin hepimiz için ve emekçi kardeşlerim için güzel sonuçlar vermesini diliyorum. Geride kalan 13 yılda sizlerle beraber Kocaeli’ne bir takım ruhu içinde hizmet ettik. Bunu sizlerin emeğiyle başardık. Çalışanımızın alın teri kurumadan emeğinin karşılığını verdik. Taşeron işçilerimizin durumunu biz iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz, iyi bir gelir elde etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Artık kendi ayaklarının üzerinde duran bir Türkiye var. Yerele de kaynak ve sorumluluk vermiş bir Türkiye var. Bize verilen kaynakları biz de en verimli şekilde kullanıyoruz. Bu istikrarlı bir yönetimin sonucudur. Toplu iş sözleşmemizde emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

İŞÇİLER ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Konuşmalarına ardından toplu iş sözleşmesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Yerelsen Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun, Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkan İdris Ersoy tarafından imzalandı. İmzaların atılmasıyla birlikte salonda bulunan işçiler, Başkan Karaosmanoğlu ile Genel Başkan Arslan’a çiçek takdim etti.