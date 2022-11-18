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Büyükşehir’den 16 bin çiftçiye 75 milyon değerinde 2,7 milyon litre mazot

Başkan Büyükakın, Derince İshakçılar Mahallesi’nde düzenlenen törende çiftçilere akaryakıt kartlarını teslim etti, üreticilerin traktörlerine mazot doldurdu

Büyükşehir'den 16 bin çiftçiye 75 milyon değerinde 2,7 milyon litre mazot

18 Kasım 2022 Cuma 17:11


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, yaklaşık 16 bin çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince İshakçılar Mahallesinden düzenlenen törende, akaryakıt desteği kartlarını çiftçilere teslim etti. Başkan Büyükakın, destekten yararlanan Körfez ve Derince’deki üreticilerin traktörlerinin depolarını mazotla doldurdu. 


ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Hayata geçirdiği Türkiye’ye örnek olan projelerle tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için çiftçilere her türlü katkıyı sunan Başkan Büyükakın, Kocaeli genelinde ekilmemiş bir karış toprak kalmaması için teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tamamlanan tohum dağıtımının ardından, geçen yıl başlatılan mazot desteğini bu yıl da sürdüren Büyükşehir, çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor.


İKİ YILDA 128 MİLYONLUK 4,7 MİLYON LİTRE MAZOT

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, geçen yıl yaklaşık 13000 çiftçiye 53 milyon lira değerinde toplam 2 milyon litre mazot desteği verilmişti. Bu yıl da bu desteği sürdüren Büyükşehir, yaklaşık 16 bin çiftçiye toplam 75 milyon lira değerinde tamamı hibe 2,7 milyon litre akaryakıt desteği sağlıyor. Geçen yılla birlikte üreticilere toplam 128 Milyon TL değerinde tamamı hibe 4 milyon 700 bin litre mazot desteği verilmiş oldu.


MAZOT KARTI TESLİM TÖRENİ

Başkan Büyükakın’ın katılımıyla Derince İshakçılar Mahallesi’nde gerçekleşen törende, Körfez ve Derince ilçesindeki toplam 1230 çiftçiye, akaryakıt kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Programa Büyükakın’ın yanı sıra Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, ilçelerin ziraat odası başkanları, muhtar dernekleri başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.


“GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAMIZ GEREKİR”

Başkan Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya savaşının, gıda güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, gıda güvenliği konusunda herkese önemli görevler düştüğünü söyledi. Çiftçilerin üretim kapasitesinin ayakta kalması ve sürdürülebilir tarım için uğraştıklarına işaret eden Büyükakın, bir yandan hükümetin çiftçilere elinden geleni desteği sağladığını, diğer yandan da belediyelerin kendi imkanları doğrultusunda üreticilere destek vermeye çalıştığını kaydetti. “Gıda konusunda güvenliği sağlamadıkça, yer ve gök altından, gümüşten inşa edilmiş olsa bile, onlar yenmiyor’ ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, “Hangi işi önce yapacağız, hangi işi sonraya bırakacağız. Aslında belediye başkanlarının temel işi de bu. Pandemi başladığında herkese bir endişe kapladığında, biz çıktık dedik ki, ‘Kimse endişe etmesin. Gerekirse bütün yatırımları durdururuz. Elimizdeki tüm imkanları vatandaşlarımızın asli ihtiyaçları için seferber ederiz. Gerçekten böyle bir şey yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.


"TÜRKİYE'YE ÖNCÜ BİR UYGULAMA YAPILDI"

Başkan Büyükakın, göreve geldikleri dönemde Büyükşehir olarak tarıma verilen tüm desteğin yıllık 12 milyon lira civarında olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: “Ağırlıklı olarak tohum desteği veriliyordu. Çiftçimizi ayakta tutmamız ve onlara Cansu’yu olmamız gerekir dedik. Çiftçi Kayıt Sistemi’nde yaklaşık 13.800 civarında çiftçimiz vardı. Desteklerle tarlaları ekilebilir hale getirmeyi düşünmüştük ve bunu başardık. Bu manada da Türkiye’ye öncü bir uygulama yaptık. Sonra diğer belediyeler de mazot ve gübre desteği verme konusunda teşvik oldular. 2019 yılından bu yana tarım alanında 41 projeyi gerçekleştirdik. Mazot ve gübre bunların içindeki en büyük kalemler. Bugüne kadar sağlanan destek yaklaşık 147 milyon TL’dir. Yani 12 milyondan başlamıştık, 147 milyon TL’ye geldik. yani on kattan fazla artış sağlandı. Çünkü neden, ihtiyaç vardı. Bu memleketin her bir karış toprağı ekilmeli ve ziyan edilmemeli. Çiftçimiz ayakta kalsın, üretim kesintisiz devam etsin diye biz bu destekleri veriyoruz. Çiftçilerimize hayırlı bereketli olsun.”


BAŞKANLARDAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, Kocaeli’de ekilmedik toprağın kalmaması için Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Çiftçiler adına söz alan Çavuşlu Mahallesi Muhtarı İsmail Turan, çiftçilere sunduğu desteklerden dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Çiftçiler, desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetiştirdikleri tarımsal ürünlerden Başkan Büyükakın’a hediye etti.


ÇİFTÇİLER MAZOT KARTLARINI ALDI


Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, çiftçilere akaryakıt destek kartlarını hayırlı ve bereketli olması temenniyle teslim etti. Başkan Büyükakın, daha sonra oluşturulan konvoy eşliğinde direksiyonuna geçtiği traktörle petrol istasyonuna geldi. Burada çiftçilerin traktörlerine mazot dolduran Başkan Büyükakın, daha sonra üreticilerle fotoğraf çektirdi. Çiftçiler, mazot desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. 


DİĞER İLÇELERDE DAĞITIM PAZARTESİ

Diğer ilçelerdeki çiftçiler, mazot kartlarını 21 Kasım Pazartesi gününden itibaren, 25 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar belirlenen yerlerden alabilecekler. 

Buna göre, 21 kasım Pazartesi gününden itibaren İzmit ve Başiskele ilçelerindeki çiftçiler fuar içindeki Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’ndan, Kartepe ve Gölcük’teki üreticiler ilçelerin ziraat odalarından, Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca ilçesindekiler de Gebze Ziraat Odası’ndan, Karamürsel’deki çiftçiler 22 Kasım Salı gününden itibaren Karamürsel Altın Kemer Kültür Merkezi’nden, Kandıra’daki üreticiler ise 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nden, düzenlenen törende kartlarını alamayan Körfez ve Derince’deki çiftçiler de kartlarını Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’ndan kimliklerini ibraz ederek akaryakıt destek kartlarını teslim alabilecekler. Dağıtım yerleri ve tarihleri ayrıca çiftçilere SMS yoluyla bildirilecek. 


İLÇE

DAĞITIM YERİ

DAĞITIM TARİHİ

KANDIRA

KANDIRA NAMAZGAH KÜLTÜR MERKEZİ

23.11.2022 - 25.11.2022

İZMİT - BAŞİSKELE

MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21.11.2022 - 25.11.2022

KARAMÜRSEL

KARAMÜRSEL ALTINKEMER KÜLTÜR MERKEZİ

22.11.2022

KARTEPE

KARTEPE ZİRAAT ODASI

21.11.2022 - 25.11.2022

GÖLCÜK

GÖLCÜK ZİRAAT ODASI

21.11.2022 - 25.11.2022

GEBZE - DİLOVASI - ÇAYIROVA - DARICA

GEBZE ZİRAAT ODASI

21.11.2022 - 25.11.2022

DERİNCE - KÖRFEZ

MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( MAZOT KARTI DAĞITIM TÖRENİNDE KARTLARINI TESLİM ALMAYAN ÇİFTÇİLERİMİZ )

21.11.2022 - 25.11.2022


İstenilen şartları taşıyan üreticilere, sahip oldukları arazi büyüklüğü, küçük ve büyükbaş hayvan, arıcılık kovanı ve kanatlı hayvan sayısı belirtilen kriterlerin üzerinde olsa da tek seferde en fazla 250 litre mazot desteği verilecek. 


Çiftçiler, 24 farklı petrol ofisi istasyonundan akaryakıtlarını temin edebilecek.


Unvan

İlçe

Mahalle

Dağıtım Şirketi

ÖZDEVA PETROL

DARICA

EMEK Mahallesi

PETROL OFİSİ

KELEŞOĞLU  PETROL 

KARTEPE

İbrikdere Mahallesi

PETROL OFİSİ

KAMIŞ PETROL

İZMİT

Kulmahmut Mahallesi

PETROL OFİSİ

GÖRPET PETROL  

KÖRFEZ

Atalar Mahallesi

PETROL OFİSİ

ERCANSA PETROL

ÇAYIROVA

Şekerpınar Mahallesi

PETROL OFİSİ

MOPET PETROL

GEBZE

Balçık Mahallesi

PETROL OFİSİ

ARSLAN ŞİMŞEK PETROL

İZMİT

Yenişehir Mahallesi

PETROL OFİSİ

ALİVA PETROLCÜLÜK  

DERİNCE

İbnisina Mahallesi

PETROL OFİSİ

ŞİMŞEKLER  PETROL

DARICA

Abdiipekçi Mahallesi

PETROL OFİSİ

SARAL NAKLİYAT PETROL

İZMİT

Yenişehir Mahallesi

PETROL OFİSİ

MRY PETROL  

BAŞİSKELE

Atakent Mahallesi

PETROL OFİSİ

ŞAHİNTÜRK  PETROL

BAŞİSKELE

Ovacık Mahallesi

PETROL OFİSİ

ANİBAL PETROL

GEBZE

Barış Mahallesi

PETROL OFİSİ

ARAS PETROLLERİ

ÇAYIROVA

Cumhuriyet Mahallesi

PETROL OFİSİ

MUSTAFA ALGUR PETROL

KARAMÜRSEL

Yalakdere Mahallesi

PETROL OFİSİ

PETROL OFİSİ 

DİLOVASI

Diliskelesi Mahallesi

PETROL OFİSİ

HENSA TARIM VE PETROL 

GÖLCÜK

İhsaniye Çiftlik

PETROL OFİSİ

SİTARE PETROL

İZMİT

Kısalar Mahallesi

PETROL OFİSİ

ŞAHİNTÜRK  PETROL  

KARTEPE

Sarımeşe Mahallesi

PETROL OFİSİ

PETROL OFİSİ 

ÇAYIROVA

Gosb 1000. Caddesi

PETROL OFİSİ

HAYFAVİLER PETROL

GEBZE

Organize Caddesi

PETROL OFİSİ

KAR-LAS PETROL

İZMİT

Sanayi Mahallesi

PETROL OFİSİ

UZTÜRK PETROL

KANDIRA

Orhan Mah

PETROL OFİSİ

İSMAİLOĞULLARI PETROL 

DİLOVASI

Dilovası Organize

PETROL OFİSİ

GENÇLER PETROL 

MERKEZ

Çepni Mahallesi

PETROL OFİSİ

SARAY OTOGAZ PETROL  

GÖLCÜK

Halıdere Yalı

PETROL OFİSİ

KENAN EVİN PETROL

KANDIRA

Çarşı Mahallesi

PETROL OFİSİ

ŞİMŞEKLER PETROL

GEBZE

Arapçeşme Mahallesi

PETROL OFİSİ

ZESA PETROL 

GEBZE

Mollafenari Mahallesi

PETROL OFİSİ

YILDIZLAR PETROL 

GEBZE

Kargalı Köyü

PETROL OFİSİ

AKTÜRK PETROL  

DERİNCE

Deniz Mahallesi

PETROL OFİSİ

YILDIZLAR PETROL 

DERİNCE

Çavuşlu Mahallesi

PETROL OFİSİ

KABACA PETROL 

DİLOVASI

Dicle Caddesi

PETROL OFİSİ

BEBEKLER PETROL 

KANDIRA

Akdurak Mah

PETROL OFİSİ

HİLAL PETROL 

GEBZE

Sakarya Caddesi

PETROL OFİSİ

TEMİZEL PETROL 

İZMİT

D-100 Karayolu

PETROL OFİSİ

TEMİZEL PETROL 

BAŞİSKELE

Fatih Mahallesi

PETROL OFİSİ

BAYER PETROL 

GÖLCÜK

Topçular Mahallesi

PETROL OFİSİ

ÖZKARAASLAN PETROL  

İZMİT

Körfez Mahallesi

PETROL OFİSİ

ANTİKKAPI PETROL

İZMİT

Sanayi Mahallesi

PETROL OFİSİ

PARLAYAN PETROL

GEBZE

Balçık Köyü

PETROL OFİSİ

DEMİRLER PETROL

ÇAYIROVA

Yeni Mahallesi

PETROL OFİSİ

HAMŞİOĞLU PETROL

KARTEPE

İstasyon Mahallesi

PETROL OFİSİ

AK PETROL  

DARICA

Fevzi Çakmak Mahallesi

PETROL OFİSİ


Bülten No: 2030

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