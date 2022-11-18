Büyükşehir’den 16 bin çiftçiye 75 milyon değerinde 2,7 milyon litre mazot





Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, yaklaşık 16 bin çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince İshakçılar Mahallesinden düzenlenen törende, akaryakıt desteği kartlarını çiftçilere teslim etti. Başkan Büyükakın, destekten yararlanan Körfez ve Derince’deki üreticilerin traktörlerinin depolarını mazotla doldurdu.





ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Hayata geçirdiği Türkiye’ye örnek olan projelerle tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için çiftçilere her türlü katkıyı sunan Başkan Büyükakın, Kocaeli genelinde ekilmemiş bir karış toprak kalmaması için teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tamamlanan tohum dağıtımının ardından, geçen yıl başlatılan mazot desteğini bu yıl da sürdüren Büyükşehir, çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor.





İKİ YILDA 128 MİLYONLUK 4,7 MİLYON LİTRE MAZOT

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, geçen yıl yaklaşık 13000 çiftçiye 53 milyon lira değerinde toplam 2 milyon litre mazot desteği verilmişti. Bu yıl da bu desteği sürdüren Büyükşehir, yaklaşık 16 bin çiftçiye toplam 75 milyon lira değerinde tamamı hibe 2,7 milyon litre akaryakıt desteği sağlıyor. Geçen yılla birlikte üreticilere toplam 128 Milyon TL değerinde tamamı hibe 4 milyon 700 bin litre mazot desteği verilmiş oldu.





MAZOT KARTI TESLİM TÖRENİ

Başkan Büyükakın’ın katılımıyla Derince İshakçılar Mahallesi’nde gerçekleşen törende, Körfez ve Derince ilçesindeki toplam 1230 çiftçiye, akaryakıt kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Programa Büyükakın’ın yanı sıra Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, ilçelerin ziraat odası başkanları, muhtar dernekleri başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.





“GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAMIZ GEREKİR”

Başkan Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya savaşının, gıda güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, gıda güvenliği konusunda herkese önemli görevler düştüğünü söyledi. Çiftçilerin üretim kapasitesinin ayakta kalması ve sürdürülebilir tarım için uğraştıklarına işaret eden Büyükakın, bir yandan hükümetin çiftçilere elinden geleni desteği sağladığını, diğer yandan da belediyelerin kendi imkanları doğrultusunda üreticilere destek vermeye çalıştığını kaydetti. “Gıda konusunda güvenliği sağlamadıkça, yer ve gök altından, gümüşten inşa edilmiş olsa bile, onlar yenmiyor’ ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, “Hangi işi önce yapacağız, hangi işi sonraya bırakacağız. Aslında belediye başkanlarının temel işi de bu. Pandemi başladığında herkese bir endişe kapladığında, biz çıktık dedik ki, ‘Kimse endişe etmesin. Gerekirse bütün yatırımları durdururuz. Elimizdeki tüm imkanları vatandaşlarımızın asli ihtiyaçları için seferber ederiz. Gerçekten böyle bir şey yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.





"TÜRKİYE'YE ÖNCÜ BİR UYGULAMA YAPILDI"

Başkan Büyükakın, göreve geldikleri dönemde Büyükşehir olarak tarıma verilen tüm desteğin yıllık 12 milyon lira civarında olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: “Ağırlıklı olarak tohum desteği veriliyordu. Çiftçimizi ayakta tutmamız ve onlara Cansu’yu olmamız gerekir dedik. Çiftçi Kayıt Sistemi’nde yaklaşık 13.800 civarında çiftçimiz vardı. Desteklerle tarlaları ekilebilir hale getirmeyi düşünmüştük ve bunu başardık. Bu manada da Türkiye’ye öncü bir uygulama yaptık. Sonra diğer belediyeler de mazot ve gübre desteği verme konusunda teşvik oldular. 2019 yılından bu yana tarım alanında 41 projeyi gerçekleştirdik. Mazot ve gübre bunların içindeki en büyük kalemler. Bugüne kadar sağlanan destek yaklaşık 147 milyon TL’dir. Yani 12 milyondan başlamıştık, 147 milyon TL’ye geldik. yani on kattan fazla artış sağlandı. Çünkü neden, ihtiyaç vardı. Bu memleketin her bir karış toprağı ekilmeli ve ziyan edilmemeli. Çiftçimiz ayakta kalsın, üretim kesintisiz devam etsin diye biz bu destekleri veriyoruz. Çiftçilerimize hayırlı bereketli olsun.”





BAŞKANLARDAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, Kocaeli’de ekilmedik toprağın kalmaması için Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Çiftçiler adına söz alan Çavuşlu Mahallesi Muhtarı İsmail Turan, çiftçilere sunduğu desteklerden dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Çiftçiler, desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetiştirdikleri tarımsal ürünlerden Başkan Büyükakın’a hediye etti.





ÇİFTÇİLER MAZOT KARTLARINI ALDI





Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, çiftçilere akaryakıt destek kartlarını hayırlı ve bereketli olması temenniyle teslim etti. Başkan Büyükakın, daha sonra oluşturulan konvoy eşliğinde direksiyonuna geçtiği traktörle petrol istasyonuna geldi. Burada çiftçilerin traktörlerine mazot dolduran Başkan Büyükakın, daha sonra üreticilerle fotoğraf çektirdi. Çiftçiler, mazot desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.





DİĞER İLÇELERDE DAĞITIM PAZARTESİ

Diğer ilçelerdeki çiftçiler, mazot kartlarını 21 Kasım Pazartesi gününden itibaren, 25 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar belirlenen yerlerden alabilecekler.

Buna göre, 21 kasım Pazartesi gününden itibaren İzmit ve Başiskele ilçelerindeki çiftçiler fuar içindeki Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’ndan, Kartepe ve Gölcük’teki üreticiler ilçelerin ziraat odalarından, Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca ilçesindekiler de Gebze Ziraat Odası’ndan, Karamürsel’deki çiftçiler 22 Kasım Salı gününden itibaren Karamürsel Altın Kemer Kültür Merkezi’nden, Kandıra’daki üreticiler ise 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nden, düzenlenen törende kartlarını alamayan Körfez ve Derince’deki çiftçiler de kartlarını Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’ndan kimliklerini ibraz ederek akaryakıt destek kartlarını teslim alabilecekler. Dağıtım yerleri ve tarihleri ayrıca çiftçilere SMS yoluyla bildirilecek.





İLÇE DAĞITIM YERİ DAĞITIM TARİHİ KANDIRA KANDIRA NAMAZGAH KÜLTÜR MERKEZİ 23.11.2022 - 25.11.2022 İZMİT - BAŞİSKELE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21.11.2022 - 25.11.2022 KARAMÜRSEL KARAMÜRSEL ALTINKEMER KÜLTÜR MERKEZİ 22.11.2022 KARTEPE KARTEPE ZİRAAT ODASI 21.11.2022 - 25.11.2022 GÖLCÜK GÖLCÜK ZİRAAT ODASI 21.11.2022 - 25.11.2022 GEBZE - DİLOVASI - ÇAYIROVA - DARICA GEBZE ZİRAAT ODASI 21.11.2022 - 25.11.2022 DERİNCE - KÖRFEZ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( MAZOT KARTI DAĞITIM TÖRENİNDE KARTLARINI TESLİM ALMAYAN ÇİFTÇİLERİMİZ ) 21.11.2022 - 25.11.2022





İstenilen şartları taşıyan üreticilere, sahip oldukları arazi büyüklüğü, küçük ve büyükbaş hayvan, arıcılık kovanı ve kanatlı hayvan sayısı belirtilen kriterlerin üzerinde olsa da tek seferde en fazla 250 litre mazot desteği verilecek.





Çiftçiler, 24 farklı petrol ofisi istasyonundan akaryakıtlarını temin edebilecek.





Unvan İlçe Mahalle Dağıtım Şirketi ÖZDEVA PETROL DARICA EMEK Mahallesi PETROL OFİSİ KELEŞOĞLU PETROL KARTEPE İbrikdere Mahallesi PETROL OFİSİ KAMIŞ PETROL İZMİT Kulmahmut Mahallesi PETROL OFİSİ GÖRPET PETROL KÖRFEZ Atalar Mahallesi PETROL OFİSİ ERCANSA PETROL ÇAYIROVA Şekerpınar Mahallesi PETROL OFİSİ MOPET PETROL GEBZE Balçık Mahallesi PETROL OFİSİ ARSLAN ŞİMŞEK PETROL İZMİT Yenişehir Mahallesi PETROL OFİSİ ALİVA PETROLCÜLÜK DERİNCE İbnisina Mahallesi PETROL OFİSİ ŞİMŞEKLER PETROL DARICA Abdiipekçi Mahallesi PETROL OFİSİ SARAL NAKLİYAT PETROL İZMİT Yenişehir Mahallesi PETROL OFİSİ MRY PETROL BAŞİSKELE Atakent Mahallesi PETROL OFİSİ ŞAHİNTÜRK PETROL BAŞİSKELE Ovacık Mahallesi PETROL OFİSİ ANİBAL PETROL GEBZE Barış Mahallesi PETROL OFİSİ ARAS PETROLLERİ ÇAYIROVA Cumhuriyet Mahallesi PETROL OFİSİ MUSTAFA ALGUR PETROL KARAMÜRSEL Yalakdere Mahallesi PETROL OFİSİ PETROL OFİSİ DİLOVASI Diliskelesi Mahallesi PETROL OFİSİ HENSA TARIM VE PETROL GÖLCÜK İhsaniye Çiftlik PETROL OFİSİ SİTARE PETROL İZMİT Kısalar Mahallesi PETROL OFİSİ ŞAHİNTÜRK PETROL KARTEPE Sarımeşe Mahallesi PETROL OFİSİ PETROL OFİSİ ÇAYIROVA Gosb 1000. Caddesi PETROL OFİSİ HAYFAVİLER PETROL GEBZE Organize Caddesi PETROL OFİSİ KAR-LAS PETROL İZMİT Sanayi Mahallesi PETROL OFİSİ UZTÜRK PETROL KANDIRA Orhan Mah PETROL OFİSİ İSMAİLOĞULLARI PETROL DİLOVASI Dilovası Organize PETROL OFİSİ GENÇLER PETROL MERKEZ Çepni Mahallesi PETROL OFİSİ SARAY OTOGAZ PETROL GÖLCÜK Halıdere Yalı PETROL OFİSİ KENAN EVİN PETROL KANDIRA Çarşı Mahallesi PETROL OFİSİ ŞİMŞEKLER PETROL GEBZE Arapçeşme Mahallesi PETROL OFİSİ ZESA PETROL GEBZE Mollafenari Mahallesi PETROL OFİSİ YILDIZLAR PETROL GEBZE Kargalı Köyü PETROL OFİSİ AKTÜRK PETROL DERİNCE Deniz Mahallesi PETROL OFİSİ YILDIZLAR PETROL DERİNCE Çavuşlu Mahallesi PETROL OFİSİ KABACA PETROL DİLOVASI Dicle Caddesi PETROL OFİSİ BEBEKLER PETROL KANDIRA Akdurak Mah PETROL OFİSİ HİLAL PETROL GEBZE Sakarya Caddesi PETROL OFİSİ TEMİZEL PETROL İZMİT D-100 Karayolu PETROL OFİSİ TEMİZEL PETROL BAŞİSKELE Fatih Mahallesi PETROL OFİSİ BAYER PETROL GÖLCÜK Topçular Mahallesi PETROL OFİSİ ÖZKARAASLAN PETROL İZMİT Körfez Mahallesi PETROL OFİSİ ANTİKKAPI PETROL İZMİT Sanayi Mahallesi PETROL OFİSİ PARLAYAN PETROL GEBZE Balçık Köyü PETROL OFİSİ DEMİRLER PETROL ÇAYIROVA Yeni Mahallesi PETROL OFİSİ HAMŞİOĞLU PETROL KARTEPE İstasyon Mahallesi PETROL OFİSİ AK PETROL DARICA Fevzi Çakmak Mahallesi PETROL OFİSİ





Bülten No: 2030