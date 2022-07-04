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Büyükşehir’den Beşir Derneğine Arama Kurtarma Ve Yangın Eğitimi

Büyükşehir’den Beşir Arama Kurtarma Derneği’ne arama kurtarma ve yangın eğitimi verildi

Büyükşehir'den Beşir Derneğine Arama Kurtarma Ve Yangın Eğitimi

04 Temmuz 2022 Pazartesi 00:19


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOBİTEM, eğitim faaliyetlerinde hız kesmiyor. Beşir Arama Kurtarma Derneği’ne itfaiye eğitim merkezinde arama kurtarma eğitimi verildi. Ulusal ve uluslararası bazda hizmet veren ve 2013 yılında kurulan Beşir Arama Ve Kurtarma Derneği’nin yangın eğitimleri de Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.


HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM

Büyükşehir İtfaiye merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, kişisel korunma ekipmanı, taşınabilir yangın söndürücüler, yangına müdahale malzemeleri, yangına müdahalede su ve köpük kullanımı konularında teorik ve pratik bilgiler verildi. 


EĞİTİMLER DEVAM EDECEK 

Ayrıca profesyonel itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitim sırasında uygulamalı olarak portatif söndürücülerin nasıl kullanımı gerektiği gösterildi. Yangın sırasında hortum çalışmalarında dernek üyeleri hünerlerini sergiledi, su ve köpük kullanımı uygulamalı olarak yapıldı. Yangın ve kurtarma konularında Beşir Derneği üyelerine verilen arama kurtarma ve yangın eğitimleri program dahilinde devam edecek.


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