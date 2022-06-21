Büyükşehir’den Körfez’e Bir Prestij Cadde Daha





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesine bir prestij cadde daha kazandırıyor. 500 metre uzunluktaki Körfez Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nin üst ve alt yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Devam eden çalışmalarda orta refüjü ve cadde ortasındaki aydınlatma direkleri kaldırılarak yol kenarına alınacak. Baskı beton kaldırım yapılacak caddede, eski kaldırımların söküm çalışmalarına başlandı.





ORTA REFÜJ KALDIRILACAK

Körfez Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası binder asfalt serimi yapılmıştı. Binder asfaltın yola oturması sürecinin de tamamlanmasıyla caddede son kat aşınma asfaltı serimi çalışmalarına başlanıyor. Caddede aydınlatma direkleri yolun ortasındaki refüjden yol kenarına alınacak. Caddede orta refüj kaldırılacak ve yeni kaldırımlarıyla Akşemsettin Caddesi, yepyeni bir görünüme kavuşacak.



