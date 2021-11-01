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Büyükşehir’den KOÜ’ye tıbbi cihaz desteği

Sağlık kurumları ve çalışanlarına destekler veren Büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi Yoğun Bakım Servisi’ne Tıbbi Cihaz almak için ihale gerçekleştirdi

Büyükşehir'den KOÜ'ye tıbbi cihaz desteği

01 Kasım 2021 Pazartesi 13:24

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık alanındaki destekleri sürüyor. Pandemi döneminde sağlık kurumları ve çalışanlarına hem maddi hem de manevi destekler veren Büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi için ihale gerçekleştirdi. Yapılan ihale ile Kocaeli Üniversitesi Yoğun Bakım Servisi’ne Tıbbi Cihaz alınacak. 


ÜST DÜZEY MEKANİK VENTİLATÖR CİHAZI

Büyükşehir ana binası ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 4 firma teklif verdi.  Kısmi teklife açık ihalede Üst Düzey Mekanik Ventilatör Cihazı için Draeger Medikal AŞ 1 milyon 94 bin 40 TL teklif sundu. Bayram Topbaş, Hastane Tipi Nebülizatör Cihazı 8 bin 988 TL ve Hastane Tipi Buhar Aleti için 61 bin 488 TL teklif verdi. 


VİDEO LARİNGOSKOP SİSTEMİ

Video Laringoskop Sistemi’ne LB Tıbbi Cizahlar LTD 309 bin TL’lik teklif sundu. Fiber Optik Bronkoskop Cihazı için ise Medipro LTD 48 bin 400 TL teklif verirken LB Tıbbi Cizahlar LTD 179 bin TL’lik teklif sundu.


BÜYÜKŞEHİR, PANDEMİ DÖNEMİNDE DE DESTEK VERDİ

Öte yandan Büyükşehir, pandemi döneminde İl Sağlık Müdürlüğü’ne tıbbi cihaz desteği sağlamıştı. 5 hastane için yapılan destekle hastanelere 4 PCR cihazı, 10 hasta başı monitörü, 5 yüksek basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesi verilmişti. Büyükşehir ayrıca, Kocaeli Üniversitesi’ne 2 elektrikli ambulans aracı sağlamıştı.

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