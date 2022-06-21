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Büyükşehir’den Öğrencilere Unutulmaz Karne Hediyesi

Büyükşehir, Kocaeli Fuarı içerisinde yer alan Lunasan Eğlence Parkı’nda düzenlediği karne etkinliği ile öğrencilere unutulmaz bir karne hediyesi verdi

Büyükşehir'den Öğrencilere Unutulmaz Karne Hediyesi

21 Haziran 2022 Salı 16:21


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yılın yorgunluğunu atmaları için Kılavuz Gençlik Yıl Sonu Etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Kocaeli Fuarı içerisinde yer alan Lunasan Eğlence Parkı’nın kapıları saat 15.00’te tüm öğrencilere açıldı. Karnesini alıp büyük bir heyecanla alanı dolduran öğrenciler, tüm oyunlardan ücretsiz faydalanarak, gönüllerince eğlendi. Çocuklarının hoş vakit geçirdiği anlara şahitlik eden ailelerin de mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrencilere etkinlik boyunca pamuk şekeri, dondurma, su, simit ve meyve suyu ikram edildi. 


“EĞLENMEYİ HAK ETTİLER”

Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, lunaparkta ilk ve ortaokul düzeyindeki 4 binin üzerindeki çocuğun aileleriyle keyifli bir gün geçirdiğini dile getirdi. Başkan Vekili Çakmak, “Öğrencilerimiz zorlu bir eğitim-öğretim dönemini daha tamamlayarak eğlenmeyi hak ettiler. Büyükşehir olarak öğrencilere hoşça vakit geçirecekleri bir hediye vermek istedik. Bu sene 2’ncisini düzenlediğimizin etkinliğin her sene devamı gelecek gibi görünüyor. Ben de gençlerimizle birlikte bütün oyuncaklara binmeyi düşünüyorum” diye konuştu. Akademi Lise ve Bilgievleri gibi Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerini takip eden öğrencilerin karnelerinin oldukça başarılı olması ise dikkat çekti.


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