Büyükşehir’in A Takımı Yine İş Başında; Tarımsal Sulama Kanalları Temizleniyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde havaların ısınmasıyla çiftçilerin tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor. Bu kapsamda A Takımı ekipleri, tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerindeki 46 bin dekar tarım arazisinin sulandığı 66 kilometrelik sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı.

HEDEF SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK

Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya, tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik verdiği desteklerle tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için üreticilerin her zaman yanında oluyor. Bu destekler kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, çiftçilerin su sıkıntısı çekmemesi, yaz aylarında su kayıplarının en aza indirilmesi, kış aylarında da su taşkınları ve sel baskınlarının önlenmesi için Kocaeli genelinde tarımsal sulama kanallarını ıslah ediyor.





46 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANIYOR

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğuna geçen tarımsal alanlardaki su kanallarının temizlik çalışmasına İSU ekipleri de destek veriyor. Kandıra Toramanlar Göletinden Kaymaz Erikli, Ömerli, Selimköy, Araman, Mülküşehsuvar, Hıdırlar, Alefli ve Sarıgazi, İzmit Bağlıca ve Düğmeciler mahallerinin tarımsal sulama suyu ihtiyacının karşılandığı yaklaşık 20 bin dekar tarım arazisinin yararlandığı 30 km uzunluğundaki kanalların 15 kilometrelik kesiminde temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Derince ilçesi Tahtalı Göletinden Tahtalı, Geredeli, Çavuşlu, Kaşıkçı ve Karagöllü, Körfez ilçesinde Himmetli, Çıraklı ve Cumaköy mahallerindeki yaklaşık 26 bin dekar tarım arazisinin sulandığı 36 kilometre uzunluğundaki kanallarda, temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor. Toplamda 46 bin dekarlık alanda 66 km su kanalı temizlenecek.





ÇALIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Çalışma kapsamında İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerindeki kanallarda su akışına engel olan toprak birikintisi, otlar ve ağaç dalları temizleniyor. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, kanal boyunca iş makinaları ve makinaların giremediği yerlerde insan gücüyle temizleme çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, 2022 yılı sulama sezonunun sorunsuz olması için yaz boyunca kent genelinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçelerin farklı noktalarındaki kanalların temizlenmesine devam edecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki tarımsal amaçlı sulama tesislerinin kapalı sisteme dönüştürülmesiyle ilgili çalışma da sürdürüyor.





ÇİFTÇİLER ÇOK MEMNUN

Çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak yaz sezonuna yetiştirilmesi ve çiftçilerin sağlıklı bir şekilde sulama kanallarından faydalanması planlanıyor. Su kanallarından faydalanan kırsal mahallelerin muhtarları ve çiftçiler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür etti.





“BAŞKANIMIZ DESTEK VERİYOR, BİZ ÜRETİYORUZ”

İzmit Düğmeciler Mahalle Muhtarı Nusret Tezcan, üreten ve kesintisiz tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilere verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Zor zamanlarda üretime katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Tezcan, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkanların kendileri için can suyu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ‘’Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz, gübre olsun, mazot olsun tüm imkanları seferber ederek bize destek oluyor. Büyükşehir A Takımı ekipleri büyük bir gayret ve özveriyle su kanallarını temizliyor. Biz, üretime katkı sağlamak, devletimizin, milletimizin yanında olmak istiyoruz. Bizler üretirken, desteğini esirgemeyen Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun. Suyumuz Toramanlar Göletinden geliyor. Su kanalları, binlerce dönüm araziyi suluyor. En az 20 köy bu kanallardan yararlanıyor. Türkiye’nin önemli sulama kanallarının olduğu bölge burası. Bu topraklar bereketlidir. Kavun, karpuz, domates, patates, buğday, arpa aklınıza ne gelirse burada yetişiyor. Suyumuz da var çok şükür.”





“BİZİM İÇİN SU, CAN DEMEK”

İzmit Bağlıca Mahallesi Muhtarı Turgay Yılmaz da, Toramanlar Göletinin kanal temizliği çalışmaları için Başkan Büyükakın’a ve A Takımı ekiplerine teşekkür etti. İzmit Bağlıca-Düğmeciler arasındaki 30 kilometrelik hattın 15 kilometresinin A Takımı ekiplerince temizlenerek, tarlalara su verilmeye başlandığını anlatan Yılmaz, “Bu kanallardan yaklaşık 17 bin dekarlık tarım arazisi yararlanıyor. Biz burada bütün sebzeleri yetiştiriyoruz. Bizim için su demek, can demek. Su olmazsa olmaz. Büyükşehir Belediyesi, su kanallarını kapalı sistem yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı sistem olduğunda daha fazla tarım arazisi suyla buluşmuş olacak. İzmit’ten Kandıra’ya kadar her çiftçimiz yararlanacak. Çalışmalardan halkımız da çok memnun. Mahalle sakinleri ve tüm köyler adına Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum ifadesini kullandı.