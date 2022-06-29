BÜYÜKŞEHİR’İN ÖZEL GÜVENLİK EKiPLERi HUZURU VE GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Özel Güvenlik ekipleri, görev bölgelerinde denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev yapan ekipler, unutulan eşyaları da sahiplerine ulaştırıyor.





MOTOSİKLET DENETİMİ

Kocaeli’de yeşil alan miktarını arttıran, Darıca Millet Bahçesi, Ormanya ve Sekapark gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bölgelerde vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetimler gerçekleştiriliyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yayaların bulunduğu yollara girerek vatandaşlarının can güvenliğini tehlikeye atan motosikletlerle ilgili denetimler yapıyor. Özel Güvenlik personelleri tarafından yapılan denetim kapsamında sürücüler uyarılarak, park dışarısına çıkarılıyor.





KAYIP EŞYALAR SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Ayrıca Sekapark, Darıca Millet Bahçesi, Ormanya ve sahil parkları başta olmak üzere unutulan kayıp eşyalar Özel Güvenlik ekipleri tarafından kayıt altına alınıyor. Sahiplerine ulaşılamayan eşyalar muhafaza edilirken, sahipleri bulunan eşyalar tutanakla teslim ediliyor.



