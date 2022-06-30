Büyükşehir’in Yaz Spor Okulları Açıldı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9 branşta organize edilen Yaz Spor Okulları, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen törenle açıldı. Kocaeli genelinde spor ve egzersiz yapma alışkanlığının kazanılması, çocuklarda spor kültürü ve sevgisi oluşturmanın amaçlandığı Yaz Spor Okulları açılış törenine Vali Yardımcısı Ali Ada ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak katıldı.





9 SPOR BRANŞI

Çocukların yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmesine katkı sağlamak için açılan Yaz Spor Okullarında voleybol, basketbol, jimnastik, yüzme, masa tenisi, güreş, satranç, badminton ve atletizm branşlarında eğitim verilecek.





KARİZMA SHOW BASKETBOL GÖSTERİSİ

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene Yaz Spor Okulları öğrencileri adeta akın etti. Halk oyunu, jimnastik ve Karizma Show Basketbol gösterilerinin yer aldığı programda öğrencilerin coşkuları görülmeye değerdi. Karizma Show Basketbol gösterisini öğrenciler ayakta alkışladı.





“YAZI VERİMLİ GEÇİRELİM”

Programda açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Başkan Vekili Çakmak, spor yapmanın önemine değindi. Başkan Vekili Çakmak, “Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, ahlaklı ve yurt sevgisi olan bireyler olarak yetiştirmek için spora yönlendirmeliyiz. Erken yaşta kazanılan spor kültürü ve sevgisini çok önemsiyoruz. Spor yapmak istiyorsanız gelin Yaz Spor Okullarımıza yazılın hep birlikte spor yapalım” şeklinde konuştu.



