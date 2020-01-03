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Cadde ve sokaklara 121 bin ton asfalt serildi

2019 yılı yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında ilçe merkezlerinde, 121 bin ton asfalt serimi yapıldı

Cadde ve sokaklara 121 bin ton asfalt serildi

03 Ocak 2020 Cuma 16:23

60 KM YOL ONARIM VE YENİLEMESİ

Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı içerisinde il genelinin birçok noktasındaki cadde ve sokakta, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar dahilinde toplam 60 kilometre yol onarım ve yenileme hizmetinden geçti. Bu hizmetlerde 121 bin ton asfalt kullanıldı. 

 

60 BİN METREKARE PARKE İMALATI

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kocaeli genelinde asfalt yollarda olduğu gibi parke yol ve kaldırımların da, onarım ve yenilemesini yaptı. Ekipler şehir merkezlerindeki cadde ve sokaklarda 60 bin metrekare parke imalatı gerçekleştirdi. Yapılan onarım ve yenileme çalışmaları ile Kocaeli genelindeki yolların konforu arttırılarak, vatandaşların memnuniyeti kazanıldı.

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