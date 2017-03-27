Çakır, Çayırova da “Evet” istedi

İlçe Başkanı Zafer Kılıç ve Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin eşlik ettiği Çakır, programa esnaf ziyaretleriyle başladı. SKM heyeti ile Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde esnafları ziyaret eden Milletvekili Sami Çakır, 16 Nisan’da yapılacak olan Halk Oylamasının, sıradan bir seçim olmadığını, bu nedenle çok ciddi bir kampanya yürüttüklerini belirtirken, esnaf ve vatandaşlardan destek ve dua istedi. Halk oylamasının Türkiye’ye neler kazandıracağını anlatan Çakır, yeni ve güçlü Türkiye’nin, istikrarlı bir Türkiye’nin 80 milyon insanın geleceği ile ilgili yapacağı yaklaşımları birebir vatandaşlarımızla esnafımızla paylaşma imkanını bulduk. Ziyaret ettiğimiz esnafımız özellikle Türkiye’deki siyasi istikrarın aynı zamanda ekonomik istikrarı getireceği ekonomik istikrarında güçlü Türkiye’yi oluşturacağının bilincinde olan insanlar. Çayırova kararını çoktan vermiş. 16 Nisanda herkes bunun farkına varacak "dedi.

TÜRKİYE’NİN YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNE İHTİYACI VAR

Programı mahallelerde yapılan ev toplantıları ile sürdüren SKM heyeti ve Milletvekili Sami Çakır, beraberindeki İl yöneticisi, belediye meclis üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve ilçe yöneticileriyle mahallelerde EVET rüzgârı estirdi. Katıldığı toplantılarda vatandaşlarla bir araya gelen SKM heyeti ve Milletvekili Çakır, vatandaşların neden evet sorularını yanıtladı. 45 yıldan beri konuşulan bir hususu bugün biz hayata geçiriyoruz diyen Çakır, “Cumhurbaşkanı'nın artık sorumlulukları artıyor ve yetkileri kısıtlanıyor. Cumhurbaşkanı mevcut Sistemde Sadece vatana ihanetten yargılanırken Yeni sistemde her alanda yargılanabilecek. Cumhurbaşkanına sadece icrayı yürütme yetkisi veriyoruz. Cumhurbaşkanı 5 yıllık bir yetki verilecek ' eğer başarılı olursa bir sonraki seçim millet yetki verir olmazsa vermez. Muhalefetin bunları bildiği halde konuları saptırarak ve çarpıtarak insanlara anlatmasını aklım almıyor. Halkın seçtiği bir insan nasıl diktatör olabilir. Ülkeyi yakıp yıkan bir zihniyetle aynı görüşte olup, yalan ve kirli bilgilerle insanların görüşlerini etkilemeye çalışıyorlar. 15 yıllık AK Pati hükümeti ile ülkemizde yaşanan değişime bir bakın. Sağlık hizmetlerinde yapılan değişimler, eğitim, sanayi, ulaşım, savunma ve daha birçok alanda çağ atladık. Bunlar uyumlu bir çalışmamın ürünü. Bu gün Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında bir kriz olsaydı bunların hiçbiri yapılamazdı. Öte yandan mevcut sistemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkileri sınırsızken hiçbir sorumluluğu yok. Yani Cumhurbaşkanımızın bu sisteme ihtiyacı yok. Türkiye’nin ilerlemesi adına bu sisteme ihtiyacı var. Yeni sistemde Cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlarken, halka ve yargıya karşı sorumlu bir hale getireceğiz” dedi. Programda Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’a eşlik eden AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç ve Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, vatandaşların yerel ve genel hizmetlerden beklenti ve taleplerini dinleyip, sorunların çözümü noktasında takipçileri olacaklarını söylediler.