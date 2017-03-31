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Çakır, hemşerilerinden ”Evet” istedi

Gölcük Trabzonlular Derneği’ni ziyaret eden Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır neden 'evet' demeleri gerektiğini anlattı

Çakır, hemşerilerinden ”Evet” istedi

31 Mart 2017 Cuma 10:40


 

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır,  Gölcük SKM’nin düzenlediği ilçe programına katıldı. Çakır’a Gölcük programında Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, İlçe Başkan yardımcıları ve yönetim kurulu, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır ve yönetim kurulu, Ak Parti Gölcük SKM Başkanı Sami Cansu, Gölcük AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner ve yönetimi eşlik etti. Çakır, Gölcük’te Trabzonlular Derneği üyeleri bir araya geldi ve onlardan 16 Nisan için evet istedi

 

DARBELERE KARŞI EVET

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır yaptığı konuşmada: ‘Türkiye Cumhuriyeti bir anayasa değişikliğine gidiyor. Bu anayasa değişikliği toplumun beklentilerine ve geleceğine yönelik hem süratli karar alma özelliklerini taşımak hem de geçmiş dönemde 1982 anayasası, 1960 anayasasının ülkemizin geçirdiği süreç içerisinde çıkan sorunlarla bir daha karşılaşmamak için, olası darbelerle karşılaşmamak için toplumun ‘evet’ demesi gerekiyor’ dedi. 

 

 MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YAŞI 18'E İNECEK

Milletvekilliği konusunda da pozitif kazanımlar hayata geçecek. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak ve daha çok temsil imkânı sağlanacak. Milletvekili seçilme yaşını 40'tan 25'e düşürülmesi iktidarımız döneminde hayata geçti. 'Bu yetmez' dedik ve gençlerimizin siyasette önünü açabilmek için milletvekili seçilme yaşı 18'e inecek. 18 yaşında oy kullanarak Milletvekili seçebilen birisinin aynı zamanda Milletvekili olabilmesinin böylelikle önü açılacak

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