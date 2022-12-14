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Çalıştığı inşaatta fenalaşan işçi öldü

Çayırova ilçesinde çalıştığı inşaatta fenalaşan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çalıştığı inşaatta fenalaşan işçi öldü

14 Aralık 2022 Çarşamba 11:50

İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda dün, 5 katlı binanın inşaatında çalışan Yusuf Kumtepe (63) kaynak yaptığı sırada rahatsızlanarak yere yığıldı.
Diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kumtepe'yi bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.
Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kumtepe'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gebze Şube Müdürlüğüne götürüldü.


AA
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