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Çamlıçataklılar Gebze’de Piknikte Buluştu

Ardahan İli Çamlıçatak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gebze’de yaptığı piknikte İstanbul, Kocaeli ve Bursa’dan yan yana gelen hemşerileriyle buluştu.

Çamlıçataklılar Gebze'de Piknikte Buluştu

21 Haziran 2022 Salı 11:01


Geleneksel pikniklerine pandemi arası veren ve uzun bir süre sonra yan yana gelen Çamlıçataklılar'ın piknikleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 

Çamlıçatak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgen Özdemir,  yan yana gelişlerinin devam edeceğini belirterek, "Ülkenin geçtiği zor ekonomik koşullarda bir araya gelmenin kıymetli olduğu bu dönemde tüm katılan köylülerimize, üyelerimize ve ailelere teşekkür ederiz. Derneğimiz siz üyelerinin, ailelerinin ve yönetimin katkıları ve emekleri ile daha sık yan yana gelmeye devam edecektir. Üyelerimiz için ayrı, kadınlar ve çocuklar için ayrı etkinliklerimiz olacaktır” diye konuştu. 

Pikniğe Bursa Panayır Çamlıçatak Köyü Derneği, Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü ve Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği üyeleri de katıldı. Piknikte çocuklara kitap dağıtımı da yapılırken çuval ve yumurta yarışmasında birinci olanlara hediyeler de verildi. Piknikte son olarak Bahar Yıldız ve Fatih Altıparmak sahne alarak ezgileriyle Çamlıçataklıları eğlendirdi.
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KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar YavuzArdahanÇAMLIÇATAK KÖYÜ
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