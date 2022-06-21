Çamlıçataklılar Gebze’de Piknikte Buluştu





Geleneksel pikniklerine pandemi arası veren ve uzun bir süre sonra yan yana gelen Çamlıçataklılar'ın piknikleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.





Çamlıçatak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgen Özdemir, yan yana gelişlerinin devam edeceğini belirterek, "Ülkenin geçtiği zor ekonomik koşullarda bir araya gelmenin kıymetli olduğu bu dönemde tüm katılan köylülerimize, üyelerimize ve ailelere teşekkür ederiz. Derneğimiz siz üyelerinin, ailelerinin ve yönetimin katkıları ve emekleri ile daha sık yan yana gelmeye devam edecektir. Üyelerimiz için ayrı, kadınlar ve çocuklar için ayrı etkinliklerimiz olacaktır” diye konuştu.



