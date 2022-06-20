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Çayırova Ahmet Yesevi İlkokulunda Karne Töreni Yapıldı

Çayırova Ahmet Yesevi İlkokulunda Sayın Kaymakamımız Hasan GÖZEN’in, Sayın Belediye Başkanımız Bünyamin ÇİFTÇİ’nin, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Azmi TUNÇ’un, Şube müdürlerimizin ve kurum müdürlerinin katılımıyla karne töreni gerçekleştirildi.

Çayırova Ahmet Yesevi İlkokulunda Karne Töreni Yapıldı

20 Haziran 2022 Pazartesi 17:01

Açılışı İstiklal Marşıyla başlayan tören,  Sayın Kaymakam Hasan GÖZEN, Sayın Belediye Başkanı Bünyamin ÇİFTÇİ, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ’un konuşmaları, anasınıfı öğrencilerinin gösterileri, halkoyunları gösterileri, ritim  gösterisi, müzikli gösteri, yelpaze gösterisiyle devam etti ve  karne dağıtımı ile sonlandı.

Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin yıl  boyunca gösterdikleri gayret ve çalışmalara vurgu yapılan konuşmalarda, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılını geride bırakan, geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan değerli öğretmenlerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte iyi bir yarıyıl tatili geçirmeleri temenni edildi. 

                                                                       

                            

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