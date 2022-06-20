Çayırova Ahmet Yesevi İlkokulunda Karne Töreni Yapıldı

Açılışı İstiklal Marşıyla başlayan tören, Sayın Kaymakam Hasan GÖZEN, Sayın Belediye Başkanı Bünyamin ÇİFTÇİ, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ’un konuşmaları, anasınıfı öğrencilerinin gösterileri, halkoyunları gösterileri, ritim gösterisi, müzikli gösteri, yelpaze gösterisiyle devam etti ve karne dağıtımı ile sonlandı.

Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin yıl boyunca gösterdikleri gayret ve çalışmalara vurgu yapılan konuşmalarda, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılını geride bırakan, geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan değerli öğretmenlerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte iyi bir yarıyıl tatili geçirmeleri temenni edildi.