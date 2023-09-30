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Çayırova, Alışveriş Festivaliyle şenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Gebze Seyyar Pazarcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Gebze Ticaret Odası ortaklığında yapılan Çayırova Alışveriş Festivali sürüyor.

Çayırova, Alışveriş Festivaliyle şenlendi

30 Eylül 2023 Cumartesi 16:36

Büyükşehir’in destekleriyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festivalde; ayakkabı, giyim, züccaciye, hediyelik eşya, bijuteri, ahşap ve telefon aksesuarlarında sezon ve sezon sonu tüm ürünlerde %30-%40 ve %50 oranlarından indirim var. 28 Eylül Perşembe günü hizmet vermeye başlayan festival 1 Ekim Pazar günü (Yarın) akşama  kadar devam edecek.

KORTEJ YÜRÜYÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

Çayırova Belediye arkasındaki alana açılarak vatandaşa hizmet vermeye başlayan Çayırova Alışveriş Festivali, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde esnafların kortej yürüyüşüyle başladı. Çayırova Kent Meydanından başlayan yürüyüş festivalin gerçekleştiği alanda son buldu. Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu festivalde Mehteran Takımı katılımcılara mini bir konser verdi.

ÇOCUK OYUN GRUPLARI

Ayakkabı, giyim, züccaciye, hediyelik eşya, bijuteri, ahşap ve telefon aksesuarları gibi sektörlerden esnafların çadır kurduğu alışveriş festivaline, Çayırovalılar yoğun ilgi gösteriyor. Anne ve babalar alışveriş yaparken çocuklar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantlardaki aktivitelerle eğlenceli vakit geçiriyor. Bu kapsamda çocuklar çocuk oyun gruplarında ve yüz boyama etkinliklerine katılırken çocuklara balonlar hediye ediliyor. Yine festival çerçevesinde akrobasi ve illizyon showlar yapılırken, ikramlarla da çocuklar sevindiriliyor.

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