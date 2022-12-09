Çayırova Turgut Özal’da ilerleme % 70

Çayırova Turgut Özal Köprüsü’nün yükünü alacak kardeş köprü ve buna bağlı yol yapım işinde çalışmalar son sürat devam ediyor





Kocaeli genelinde trafik akışının sorunsuz, modern ve konforlu şekilde sağlanması için köprü, yol ve kavşaklar inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Turgut Özal Köprüsü’nün yükünü alacak kardeş köprü projesinde doludizgin ilerliyor. Mevcut haliyle tek şeritli gidiş geliş olan mevcut köprünün yanına ikinci bir köprüyü inşa ederek bölgedeki trafiği rahatlatmayı hedefleyen Büyükşehir, “Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım” işinde yüzde 70 seviyesine ulaştı.





MEVCUT KÖPRÜNÜN ASFALTI YENİLENECEK

İnşa ettiği 65 metre uzunluğundaki kardeş köprünün 75 ton aşınma tabakası asfaltını daha önce seren ekipler, ilave köprü üzerinde son olarak oto korkuluk imalatı yaptı. Önümüzdeki günlerde kardeş köprüde yaya korkuluğu ve antivandalizm çit sistemleri imalatı yapılacak. Ekipler mevcut köprüde de yenileme çalışması gerçekleştirecek. Bu bağlamda trimer kazı yaparak eski asfaltı sökecek olan Büyükşehir, ardından zemine aşınma tabakası asfaltı serecek.





HUMMALI ÇALIŞMA

Projede köprülere bağlı cadde ve sokaklarda da hummalı bir çalışma var. Yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamlayan ekipler, parke ve bordür gibi diğer imalatları da planlanan program doğrultusunda yerine getiriyor. Turgut Özal Caddesi’nin bin 240 metrelik A1 tarafında 400 metrelik binder ve 800 metrelik bitüm temel asfalt serimini gerçekleştiren ekipler, son 400 metrede ise kazı çalışması yapıyor. Turgut Özal Caddesi’nin 300 metrelik A2 tarafında da aynı hızla çalışmalar devam ediyor.





KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM

Proje tamamlandığında, Turgut Özal Caddesi’nde İstanbul-Kocaeli il sınırını birbirinden ayıran yol, otoban üzerinden yeni ilave köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi’ne bağlanacak. Böylelikle TEM bağlantı yolunun doğu- batı bölgesindeki sanayi alanları ile bölge halkı ve araç sürücüleri konforlu ve daha güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak.