Çayırova’da “Mutlu Aile, Mutlu Kadın” söyleşisi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Mutlu Aile, Mutlu Kadın” konusunun ele alındığı söyleşide aile içi bağlara ve ailenin temel taşı olan kadına değinen Kapaklıkaya, hayattaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Kendi hayatından kesitlerde sunan Alişan Kapaklıkaya, bir o kadar renkli geçen söyleşinin sonunda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti. Başkan Çiftçi’de önemli bilgilerinden dolayı teşekkür ettiği yazar Kapaklıkaya’ya, günün anısına çiçek takdim etti.

Söyleşinin sonunda katılımcılara kendine ait kitapları da imzalayan Alişan Kapaklıkaya, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir süre sohbet etti.

