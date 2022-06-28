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Çayırova’da Projeler Hızla İlerliyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni vizyon yeni Çayırova anlayışıyla inşa edilen ve ilçeye değer katan projeleri yakından takip ediyor.

Çayırova'da Projeler Hızla İlerliyor

28 Haziran 2022 Salı 14:32


İlçenin ihtiyacına yönelik planlanan ve Çayırova’ya kimlik kazandıracak projelerin inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, yetkililerden bilgiler aldı. Beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle sahayı gezen Çiftçi, Engelliler Merkezi, Akse Kitap Kahve, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


PROJELER DEĞER KATACAK

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçeye kazandıran Kent Meydanı, Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi ve Turgut Özal Köprüsü’nde yapılan çalışmaları da yerinde gören Başkan Çiftçi, Çayırova’ya değer katacak yatırımların hızla ilerlediğini belirterek, projeleri an be an takip ettiğini ifade etti.  Göreve geldiklerinde şehrin ihtiyacına göre planladıkları projelerin yükselmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, hazırlıkları tamamlayan ve ihale sürecinde olan projeleri de en kısa sürede başlamak için çalışmaların ara vermeden sürdüğünü kaydetti.


VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Çayırova ile ilgili hayallerini gerçekleştirmek ve şehre olan vefa borcunu hizmetle ödemek,  Çayırova halkının daha  huzurlu ve mutlu bir kentte yaşaması için çanla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi,  Eğitim,  kültür, sanat ve sporda  adından söz ettiren, modern ve model bir kent inşa etmek için  var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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