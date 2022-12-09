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Çayırova’da yeni parklar yapılıyor

Daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Çayırova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor.

Çayırova'da yeni parklar yapılıyor

09 Aralık 2022 Cuma 21:09

Bir yandan kentin ihtiyaç duyduğu bölgelere yeni parklar yapan, bir yandan da mevcut parkları revize eden Çayırova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların nefes alacağı yeni parklar yapmaya devam ediyor.

Ekipler, Emek Mahallesi 66.sokakta yeni yapılan Cemre parkında çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

3.5 YILDA 10 YENİ PARK YAPILDI

Çayırova Belediyesi, 3.5 yıllık süre içinde ilçeye 10 yeni park kazandırarak 11 bin m2 daha yeşil alan üretti. Futbol sahası, dinlenme ve çocuk oyun alanı bulunan parklardan vatandaşlar oldukça memnun.

YENİMAHALLE’YE YENİ PARK

Belediye ekipleri, Yenimahalle’ye yeni bir park daha kazandırıyor. Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, Spor Salonu ve Muhtarlık hizmet binasının yanına yapılan yeni parkta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk Mahallesi Hamdi Balcılar ve Şekerpınar Yeşil Vadi Parkı’nda yenileme çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, 3,5 yılda 18 parkı yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

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