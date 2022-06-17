Cemil Meriç’ten Özel Bireylere Iş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Özel Bireylerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği" adlı proje kapsamında gerçekleşen eğitim hem teorik hem de uygulamalı olarak özel bireylere anlatıldı. Eğitimde İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Milli Eğitim Şube Müdürleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve öğretmenler yer aldı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleşen eğitim yaklaşık 3 saat sürdü.





EĞİTİMDEN OLUMLU DÖNÜŞLER ALINDI

“Engellilere Yönelik Korumalı İşyeri ve Sosyal Bütünleşme Çalışmaları” isimli etkinlik dünyada ilk olarak İspanya’da gerçekleştirilip, eğitim aktivitesinin katılımcıları tarafından geliştirildi. Bu kapsamda uygulamaya alınarak Cemil Meriç’te öğrencilere eğitim verildi. Atölye çalışması sonucunda öğrencilerden olumlu dönüşler alındı. Bu kapsamda elde edilen veriler ilimizde yer alan özel eğitim uygulama okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan uzmanlara anlatıldı.





ELDE DİLEN KAZANIMLAR

Eğitimde elde edilen kazanımlar ise şöyle; Bireyler çalışma ortamında gerekli iş güvenliği önlemlerini alarak çalışır. İş ortamında verilen görevleri yerine getirir. Çalışma ortamında belirlenmiş olan kurallara uyar. İşle ilgili verilen görevlerde görevi anlayamadığı ya da tamamlayamadığı noktalarda bir üst görevde olandan yardım ister. İşle ilgili verilen görevlerde gerektiğinde iletişim kurar. Çalışma arkadaşları ile uyumlu şekilde çalışır





DOĞRUDAN VE AŞAMALI DESTEK

Doğrudan öğretim ve aşamalı yardım şeklinde gerçekleşen eğitimin başlangıç aşamasında öğrencilere iş sahasında kullanılan kıyafetlerin tanıtımı yapıldı. Kıyafetler üzerinden örnekler verilerek gönüllü özel öğrenci ile uygulama yapıldı. Bu süreç zarfında da öğrencilere konu ile ilgili bilgi verildi. Sonrasında öğrenciler sırasıyla öğretim alanına çağrılıp öğretim süreci detaylı bir şekilde uygulandı. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde özel bireylere; iş yeleği, iş gözlüğü, iş ayakkabısı, baret, maske, kulaklık, ıslak zemin levhası, yer silme paspası, etkinlik çizelgeleri, ikaz işaretleri gibi materyallerin nasıl ve ne vakit kullanılması gerektiği hakkında uygulamalı eğitimler de verildi.





EĞİTİM SONRASI ANKET

Etkinlik sonunda değerlendirme anketi yapılarak özel öğrencilerin duygu ve düşünceleri alındı. Merkezde eğitim alan öğrenciler etkinliği beğendiklerini, etkinlikte yer almaktan memnun kalıp, materyalleri kullanmaktan heyecan duyduklarını, işe girdiklerinde iş arkadaşları ile iletişim kurma ve iş güvenliğini sağlama yönünde yeni bilgiler öğrendikleri için de heyecanlandıklarını belirtti.





ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ NEDİR?

Herhangi bir nedenden ötürü öğrenme güçlüğü yaşayan 17-35 yaş aralığında çocukların; eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük etmek, toplum içinde bağımsız yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olmak, onlara ve ailelerine gelişim ve destek hizmetleri sunulmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı 153 Çağrı merkezinden detaylı bilgi alınabilir.





