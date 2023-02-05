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Çenesuyu Turnuvası'nda ilk hafta tamamlandı

Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası'nda ilk hafta heyecanı geride kalırken, oynanan müsabakaları takip eden seyirciler bol gol izleme fırsatı buldu.

Çenesuyu Turnuvası'nda ilk hafta tamamlandı

05 Şubat 2023 Pazar 11:47

  Derince Belediyesi’nin 24 takımın katılımıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası’nda heyecan sürüyor. Bu yıl Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvanın ilk haftası geride kaldı. Turnuvada 5 müsabaka daha neticelendi. Turnuvanın F Grubu’na ait zevkli ve çekişmeli geçen müsabakasında Kars İli Derneği ile Kars Susuz Yaylacıklılar Derneği takımları 4-4’lük skorla sahadan beraberlik ayrıldı. Yine bu gruptaki bir diğer karşılaşmada Adıyamanlılar Derneği, Rizeliler Derneği’ni 7-3’lük skorla mağlup etti. 
  B Grubu’nda yer alan Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği ile Bayburtlular Derneği arasındaki müsabakada 12 gol kaydedildi. Rakibin 8-4’lük skorla mağlup eden Bayburtlular Derneği, bu skorla sahadan galibiyetle ayrılıp grubundaki puanını 6’ya yükseltti. A Grubu’nda yer alan KİĞI Yayladere Derneği ve Derinceliler Derneği karşılaşmasında da yine bol gol ve heyecan vardı. Rakibini 11-4’lük skorla mağlup eden Derinceliler Derneği elde ettiği 3 puanla ikinci maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Turnuvadaki bir diğer müsabakada ise E Grubu takımları Derince Taşköprülüler Derneği ile Kocaeli Vanlılar Derneği karşı karşıya geldi. Her iki ekibin gol düellosu şekilde geçen müsabakada kazanan ve 3 puanın sahibi olan ekip 10-5’lik skorla Kocaeli Vanlılar Derneği oldu. 


İHA
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