Çevre Haftasında Çevre Bakanına Giresun’dan Tarihi Çağrı

Gebze gazetesi

ve gazete Gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesin de 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz

1 -7 Haziran tarihleri arası Türkiye çevre haftası olarak kutlanmakta Çevre Bakanlığı birçok etkinlik yapıyor , bende yarım asra yakın 47 yıllık gazeteci ve belgeselci olmanın cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından verilen sürekli basın kartı taşımanın sorumluğu ile sel felaketi yaşanan ata memleketim Giresun’da belgesel çekiyorum.

1 -7 Haziran tarihleri arası Türkiye çevre haftası olarak kutlanmakta Çevre Bakanlığı birçok etkinlik yapıyor , bende yarım asra yakın 47 yıllık gazeteci ve belgeselci olmanın cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından verilen sürekli basın kartı taşımanın sorumluğu ile sel felaketi yaşanan ata memleketim Giresun’da belgesel çekiyorum.

Çevre Bakanı Giresun’a Gelmeli





Çevre haftasında Çevre Bakanı Murat Kurumu Sel ve Çevre Felaketleri yaşanan Giresun Espiye ilçesi tarihi Bayramoğlu nahiyesi bölgesi Soğukpınar beldesi Kızılkaya Dağları Taflancık Dikmen Çalkaya ve Şahinyuva köylerinden kamuoyu adına tarihi göreve davet ediyoruz.Çevre ve orman katliamını durdurun Kızılkaya dağları yok olmasın anıt ağaçlar kesilmesin hayat kaynağımız su kaynakları yok olmasın Dikyol Ormanları yok olmasın Kızıldere zehir akmasın türkülere konu olan Gelevera deresinde sel felaketi yaşanmasın





Cumhurbaşkanınada Şikayet Etmiştik

Giresun’da daha önce yaşanan çevre ve sel felaketi ile ilgili Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ’da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım açık şikayet Mektubunu çevre haftası dolayısı ile belgesel çekimi yaptığım çok büyük sel felaketi yaşanan Espiye Gelevara deresinden bir kez daha paylaşıyorum.

Giresun da Sel Felaketi Belgeseli

Çevre haftası dolayısı İle çevre bakanı sayın Murat Kuruma hitaben bugün kamuoyu İle paylaştığınız şikayet yazımızda dikkat çektiğimiz Espiye Kızılkaya Dağlarında önlem alınmazsa Espiye Yağlıdere ve Güce bölgelerinde çok büyük sel ve çevre felaketleri yalanacak yeni sel felaketleri yaşanmaması İçin acilen bölgede önlem alınıp rant İçin maden genişleme alanları durdurulmalı. Devri- alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak çektiğimiz bir çok tv kanalında yayınlanan Giresun’da sel felaketi ile ilgili çektiğimiz Belgeseller halkında Bilgi veren yazımız.



Gelevera Deresinden Canlı Yayın



Gazeteci yazar Giresun Üniversitesi Emekli Öğretim görevlilerinden Belgesel yönetmeni Ahmet Gürsoy ile geçtiğimiz yıllarda büyük sel felaketi yaşanan Espiyede Gelevera deresinin denize döküldüğü yerde yaptığımız belgesel söyleşiyi www.devrialem.tv olarak canlı yayınladık.

Çevre Haftasında Samsun Kızılırmakdan Giresun Yayla Dağlarına Belgesel tadında

www.devrialem.tv Canlı Yayınları ile Çevre doğa ve kültür Turizmi turu yaptırmak istiyor bölgede yaptığımız doğal güzellikleri devri alem belgesel programı www.devrialem.tv farkı İle Giresun yayla dağlarından sizlerle paylaşıyorum.



Kızılırmağın Karadeniz’e Döküldüğü Bafra



Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü Samsun’un Bafra ilçesinde belgesel tadın da devri alem

Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz

Soğukpınardan Canlı Yayın

An itibari ile 5 Haziran 2022 pazar günü ata memleketim doğduğum yer Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen mahallesin den canlı yayındayız.



Espiye Soğukpınar Beldesi Canlı Yayın

Yaylalardan Canlı Yayın

Giresun Espiye Dikmen köyü Soğukpınar beldesi yalakoba ve karaovacık yaylası yazlakdan devri alem belgesel tv canlı yayında.

Karlı yayla dağları ve envai çeşit yayla çiçekleri dünya çevre gününde muhteşem yayla manzarası devri alem tv de canlı yayın.

Giresun Espiye çakıl yaylası Akkunduzdan devri alem tv canlı yayında

1-7 Haziran tarihilerinde kutlanan çevre haftasını belgesel çekimleri ve canlı yayınlarla en iyi şekilde değerlendirip 47 yıllık gazeteci olmanın sorumluluğu İle görevimizi yapmaya çalıştım belgeselci olarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

Görevini yapmayanlar gözünü para hırsı bürüyüp çevre ve orman katliamına sepep olanları başta torunları olmak üzere tarih ve insanlarımız affetmeyecektir.