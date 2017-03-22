Cezaevi müdürüne silahlı saldırı davası

- Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aktürk'ün hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada, 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

- Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Aktürk'ün öldüğü silahlı saldırıya ilişkin davada, 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Tuncer Sobacı, Özgür Tecer ve Mehmet Ayhan, tutuksuz sanık Ş.D, taraf avukatları ve tutuksuz tanık hemşire M.M. yer aldı.

Aktürk'ün öldürülmesinde azmettirici olduğu öne sürülen, daha önce işlediği suçtan dolayı mahkumiyeti bulunan Mustafa Taştan, duruşmaya Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan, sanıklardan İdris Demirel de İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada ilk olarak dinlenen tanık M.M, hemşire olarak görev yaptığı dönemde sanık Taştan'ın hastaneye sevkiyle ilgili sorun yaşandığını belirterek, maktul müdürün doktoru uyararak Taştan'ın bilgilendirilmesini istediğini söyledi.

Doktorun durumu bildirmesi üzerine Taştan'ın sinirlendiğini ifade eden M.M, sanığın ileri derecede KOAH hastası olduğunu dile getirerek, "Ameliyatta kalma riski vardı. Kanaatimce cezaevi müdürünü kast ederek, 'Niye benimle uğraşıyorlar? Benim ölmemi mi istiyorlar? Benim hayatımla oynuyorlar.' gibi sözler söyledi. Mustafa Taştan ileri derecede hastaydı, söylediği sözler bir yakınma şeklindeydi." diye konuştu.

Sanıkların tamamı tahliyelerini talep etti.



Sanık Taştan'ın avukatı Basri Aydın ise tanık C.H'nin yeniden dinlenmesini ve müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını istedi.Sanık Ayhan'ın avukatı Ethem Emre Gök de sanık Özgür Tecer'in ifadeleri dışında müvekkili hakkında delil olmadığını savunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Sobacı, Tecer, Taştan, Ayhan ve Demirel'in tutukluluk durumunun devamına, sanık Sobacı'nın avukatı Mehmet Sarı'nın tevsi-i tahkikat talepleri konusunda istediği sürenin verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

- Olay





Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Aktürk, 16 Haziran 2015'te, görev yaptığı cezaevine giderken İzmit ilçesi Yeşilova kavşağında aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Aktürk, şoförü tarafından kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetmişti.





Soruşturmayı yürüten ekipler, 17 Haziran'da saldırıda kullanıldığı belirlenen sahte plakalı otomobili olay yerine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlada terk edilmiş halde bulmuştu. Emniyet Müdürlüğünce zanlıların yakalanması için kurulan ve istihbarat, terör, asayiş, kaçakçılık, muhabere ve olay yeri inceleme birimleri elemanlarından oluşan özel ekibin çalışmaları sonucu farklı illerde yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklanmıştı.





KOCAELİ (AA)