Çiftçi, üniversite öğrencileriyle buluştu

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu ve öğrenciler katıldı.



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Belediyenin sosyal tesislerinde gerçekleşen kahvaltı programında Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu öğrencilere bilgi, tecrübe ve deneyimlerini paylaşıp, nasihatlerde bulundular.





Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ,”Hem ülkemizin bulunduğu coğrafya açısından hem de dünyanın hızlı bir şekilde değişimi açısından ülkemizde de yapılan çalışmalar çok önemli. Sizler güzel bir üniversitede eğitim görüyorsunuz. Bilişim ve teknoloji açısından ülkenin gelişimine katkı sunacak eğitim alıyorsunuz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. En güzel şekilde yetişmeniz, eğitim almanız ve ülkemize sahip çıkmanız bu anlamda bizim için çok kıymetli. Sizlerin daima yanınızdayız.’’ dedi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da, çocukluk yıllarından ve üniversite deneyimlerinden bahsederek gençlere başarıya giden yolda ilham oluşturan anılarını paylaştı. Boyraz, gençlerin hedef koymaktan çekinmemelerini gerektiğini belirterek; “Alın teri ve akıl teri buluşursa her şeyi başarabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.



GTÜ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu ise; “Güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Hepinizi ileride güzel yerlerde görmek isterim. Bilişim Vadisi’nde aranızdan birilerini görmeyi çok isterim. Hepinize başarılar diliyorum’’ şeklinde konuştu.