Çiftçiye yüzde 50 hibeli yem tohumu verilmeye başladı







Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere destek projesi kapsamında yüzde 50 hibeli yem bitkisi dağıtımına başladı. Proje kapsamında bin 500 çiftçiye yarı ödemeli yem bitkisi tohumu veriliyor. Toplam 100 ton yem bitkisi tohumu çiftçilere ulaştırılacak. Kandıra'da düzenlenen programla ilk olarak 750 çiftçiye çeşitli türlerdeki tohumları teslim edildi.

KOCAELİ BÜYÜK BİR ÜRETİM MERKEZİ

Kandıra Şehit Yüzbaşı Yavuz Sonat Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Belediye Başkanı​ Ünal Köken, Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Mücahit Asalıoğlu, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Kemalettin Er ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Kandıra bölgemizde özellikle çiftçilikle, tarımla, hayvancılıkla iştigal eden kardeşlerimiz bulunuyor. Kocaeli bir sanayi bölgesi, büyük bir üretim merkezi. Nüfusumuz 1 milyon 800 bin oldu. Her yıl nüfusumuz 45-50 bin artıyor. Bu kentte iş, aş var ilgi çeken cazibe merkezi bir şehir olduğu için birkaç yıl sonra nüfusumuz 2 milyona gelecek” dedi.

ARAZİLERİNİZİ SATMAYIN

Başkan Karaosmanoğlu şunları kaydetti; “Bu topraklar bereketli topraklar. Bu toprağın insanını bu topraktan doyurmak lazım. Doğal ürünlerle doyurmak lazım. Ekmeği, eti, sütü, yumurtası, meyvesi, sebzesi. Bu topraklar eskiden İstanbul’u besleyen topraklardı. Gebze’nin köyleri, Derince’nin, Körfez’in, Kandıra’nın köyleri eski dönemlerde İstanbul’un bütün ürününü veren yerlerdi. En büyük şehirlerden biri olan İstanbul pek çok ihtiyacını bu bölgeden karşıladığını biliyoruz. Bölgemiz bereketli bir bölge.” Başkan Karaosmanoğlu, Kandıra’nın gelişmekte olan bir ilçe olduğunu söyleyerek köylüleri arazilerini yok pahasına satmamaları konusunda da uyardı.

BİN 500 ÇİFTÇİ

Kandıra Belediye Başkanı​ Ünal Köken de konuşmasında, “Kocaeli’de aktif olarak çiftçilikle uğraşan bin 500 çiftçimiz var. Bunların 750’si Kandıra’da. Büyükşehir Belediyesi geçmişten bugüne çiftçimize 3 milyona yakın destek vermektedir” dedi. Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Mücahit Asalıoğlu da, “Tarım ve hayvancılığı destekleme projesi kapsamında çiftçilerimize dağıtılacak olan bir buçuk milyon tutarındaki tohum çiftçilerimize teslim edilmiştir. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu çalışmayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kandıra’da başlatılan yem bitkisi tohumu dağıtımları diğer ilçelerde de yapılacak.