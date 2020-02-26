ÇİLER üç aylar hakkında açıklamada bulundu

GEBZE TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER,ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI ve REGAİP KANDİLİ Dolayısıyla Bir Açıklamada Bulundu.

‘’Sevapların katlandığı, rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı üç aylar ve Regaip Kandili’ne ulaşmanın huzurunu hep birlikte yaşadığımız günlerdeyiz.

Ramazan ayının müjdeleyicisi ve üç ayların başlangıcı olan mübarek Regaip Kandili, ümitlerimizi tazelemek, iç dünyamızı, kalbimizi onarmak ve hayatımızı yeniden gözden geçirmek için bir vesile olarak, hayatımızda çok önemi olan zamanlardan biridir.

İnsanoğlu için manevi fırsat olan bu günlerin hepimiz için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine, günahlarımızın bağışlanması ve güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olmasını diler, huzur ve dua ile tüm İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutlarım’’dedi