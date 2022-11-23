banner856
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Başiskele ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

23 Kasım 2022 Çarşamba 20:57

Ovacık Mahallesi Fabrika Caddesi'nde F.A. idaresindeki 34 PRE 99 plakalı cip, H.Z'nin kullandığı 41 HV 970 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler H.Z. ve F.A. ile cipte bulunan T.C. ve C.K. çevredeki hastanelere kaldırıldı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KazaDaricaKocaeliGölcük
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
82 düzensiz göçmen sınır dışı edildi 82 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Durdurulan otomobilde 2 kilogram skunk ele geçirildi Durdurulan otomobilde 2 kilogram skunk ele geçirildi
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 94 işçi taburcu edildi Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan...
Kocaeli'den Düzce'ye iki mobil yardım tırı gönderildi Kocaeli'den Düzce'ye iki mobil yardım tırı gönderildi
KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ “ÖĞRETMEN” STATÜSÜNE KAVUŞTURULMALIDIR KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ “ÖĞRETMEN”...
TEM’in Gebze güzergâhı yeşile bürünüyor TEM’in Gebze güzergâhı yeşile bürünüyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

82 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 82 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Haberi Oku