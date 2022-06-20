Çocuklar Yıl Sonu Şenliğinde Eğlendi

Çayırova’nın geleceği olan çocuklara ve yetişkinlere eğitim verilen bilgi evleri öğrencileri ve aileleri için sene sonu etkinliği düzenledi. Yıl boyu eğitim gören çocuklar kapanış programında doyasıya eğlendiler. Müzik spor ve eğlencenin tavan yaptığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çayırova Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyonda yüz boyama, zekâ oyunları ve spor aktiviteleri yer aldı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi yıl sonu etkinliğine katıldı. Çocukların aktivitelerine eşlik eden ve onlarla keyifli vakit geçiren Başkan Çiftçi şenlikte bir konuşma yaptı. Çiftçi “ Ben Çayırova’mı çok seviyorum. Biz büyük ve çok güzel bir aileyiz. 1 sene içerisinde velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 15 bin kişiye eğitim verdik. Sizler için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz’’ dedi.





