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Çöpoğlu'ndan Güzeloğluna Ziyaret

MARKA Genel Sekreteri Çöpoğlu'ndan Vali Güzeloğlu'na ziyaret

Çöpoğlu'ndan Güzeloğluna Ziyaret

29 Mart 2017 Çarşamba 12:46



- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Vali Güzeloğlu, Çöpoğlu'nun çalışma hayatına Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak başladığını, sırasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri görevlerini başarı ile yürüttüğünü söyledi.
Güzeloğlu, "Alanında uzman kişiliği ile Çöpoğlu'nun bugünden itibaren de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini başarı ile yürüteceğine, ilimize ve bölgemize güzel hizmetlerde bulunacağına inancım sonsuzdur." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güzeloğlu, MARKA Genel Sekreteri Çöpoğlu’na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.
Çöpoğlu ise, Kocaeli’ye ve bölgeye hizmet etmekten ve Vali Güzeloğlu ile birlikte görev yapmaktan büyük onur duyduğunu kaydetti.
 

KOCAELİ (AA) 
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