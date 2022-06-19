Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Barış Mahallesi Millet Bahçesi Mektubu

Orman arazisini kim yakıyor?

Bölgede bulunan 140 dönümlük orman arazisi üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Geçmişte bölge, Gebze’de fabrikası olan ve daha sonra Yunanistan’a kaçan Yorgi Toprakçıoğlu adlı bir şahıs orman yerini kiralamış, sahile yakın Macera Parkı yanındaki bölgeye villalar yapmıştı.Gebze kamuoyu bu villalar ve hazineye devredilen arazi ile ilgili gelişmeleri merak ediyor ve yetkililerden açıklama yapmalarını istiyor.Bu bölgede zaman zaman dumanların çıktığını söyleyen vatandaşlar, ‘’Gebze bölgesi için çok önemli olan, Gebze halkının nefes alacağı yer olan sahiller ve ormanlık alanlar rantçılara peş keş çekilmemeli’’ diyor.Orman ile belediye davalıkYorgi’nin kiraladığı orman arazisine Orman Bakanlığı sahip çıkmış, daha önceki Gebze Belediye yönetimi de Orman Bakanlığı hakkında dava açmıştı. Belediye orman yeri ile ilgili davayı yerel mahkemede kaybetmiş, konu bir üst mahkeme olan bölge istinaf mahkemesine taşınmış, istinaf mahkemesi ise davayı esastan bozarak dosyayı Gebze mahkemesine geri göndermişti. Halen bölge Gebze Belediyesi ile Gebze Orman İşletme Müdürlüğü arasında davalık. Bu yüzden bu alan sahipsiz, yer üzerinde zaman zaman yangınlar çıkmakta ve dikilen fidanlar ve çam ağaçları kasıtlı olarak yakılmakta. Bu yer üzerinde bazı rant çevreleri gizli hesaplar yapmakta…Bölgenin Millet Bahçesi İlan Edilmesi İçin Çalışma BaşlatılıyorMillet bahçelerine büyük önem veren Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Gebze Belediyesi ile Orman Bakanlığı arasında dava konusu olduğu için bu gün tam anlamı ile sahipsiz, rantçıların boy hedefi olan orman yeri ile ilgili araştırma yaptırıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yüzüncü yılı anısına bu alan Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı Şehitler Mesire Alanı ve Millet Bahçesi yapılmalıdır diyen mahalle halkının talepleri için çalışma başlattı.Cumhurbaşkanından Millet Bahçesi AçıklamasıCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” dedi. İstanbul (Pendik ve Halkalı), Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ’da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesini Ankara’da yapılan törenle açan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:23 MİLLET BAHÇESİNE ULAŞTIK“Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan 10 millet bahçemizin her biri yeşil alanları ve tesisleriyle gerçekten iftihar verici eserlerdir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Şehircilik geleneğimizin sembolleri olacak millet bahçelerimizden 13’ünü 2 yıl önce yine bir 5 Haziran günü hizmete açmıştık. Bugünkülerle toplamda 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz.NEFESLENME ALANINA İHTİYAÇ81 ilimizde ve tüm ilçelerinde her bakımdan örnek hayat alanları oluşturduk. Geldiğimiz noktada artık şehirlerimizin çok daha büyük dinlenme, nefeslenme, vakit geçirme alanlarına ihtiyacı olduğunu gördük. Millet bahçeleri işte bu tespit sonrasında geliştirdiğimiz projelerdir. Özellikle şehir merkezlerinde yeniden yaptığımız stadyumlardan başlayarak tüm uygun alanları millet bahçeleri için tahsis ettik. 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız.”Evet, sonuç olarak hakkımızın bu isteğini Gebze kamuoyu adına bir mektup halinde yayınlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in bilgilerine arz etmeyi bir görev gördük. İnanıp, güveniyoruz ki bu istek Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Askeri Kışla ve Hünkar Çayırı’nda olduğu gibi olumlu karşılanacak ve Barış Mahallesi’ndeki 140 dönümlük sahipsiz orman alanı, Milli Mücadele 100. Yıl Şehitler Millet Bahçesi ve Mesire Alanı olacaktır.