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“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” Semineri Çayırova'da

Çayırova Belediyesi’nden “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” Konulu Seminer

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” Semineri Çayırova'da

04 Nisan 2017 Salı 16:56


Çayırova Belediyesi vatandaşın referanduma kısa bir süre kala Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin neleri içerdiği konusunda bilgilenmesi amacıyla bir seminer düzenliyor. SETA İstanbul Koordinatörü Doç. Dr. Fahrettin Altun’un katılımıyla gerçekleşecek seminer Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda bu akşam (05 Nisan Çarşamba günü) saat 19:00’da başlayacak.

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