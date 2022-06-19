Cumhuriyet Bulvarı Genel Kullanım Kararları Alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Haziran’da yapılan Encümen Toplantısı’nda İzmit Cumhuriyet Bulvarı için açık alan kullanım kararları alındı





Cumhuriyet Bulvarı Açık Alan Düzenlenme Stratejileri kapsamında Yeme- İçme Mekânları kullanımı, Teşhir - Tanzim kullanımı ve Caddenin Tümünü Kapsayan Genel Kullanım kararları alındı. Bilindiği üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Yürüyüş Yolu için ihaleye çıkmış ve İzmit Cumhuriyet Bulvarı baştan aşağı yenilemişti. Çalışmaların bitmesinin ardından Büyükşehir, 15 Haziran günü yapılan Encümen Toplantısı’nda, Cumhuriyet bulvarının markalaşması, Alanın cazibe merkezi olmasına, Gastronomi ve alışveriş odaklı mekân fonksiyonunun güçlenmesi için kararlar aldı.





YEME İÇME MEKÂNLARI AÇIK ALAN KULLANIMI HAKKINDA





Merkez Bankası – Ulu Gazi İlkokulu Arası;

• Gastronomi için 150 cm azami yayılma ölçüsü olarak belirlenecek, yaya geçişinin 3,80 metrenin altına düşmemesi sağlanacaktır. Bu ölçülerde 70 cm eninde masa kullanımı öngörülmüştür.

• Gastronomi dükkânlarının alan kullanım izni alabilmesi için cephe genişliğinin en az 3.5 metre olması gerekecektir.





Ulu Gazi İlkokulu – Leyla Atakan Caddesi Arası;

• Gastronomi kullanımları için oturma birimlerinin yürüyüş yolundan çiçeklik gibi kent mobilyaları ile ayrılması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.





TEŞHİR TANZİM KULLANIM KARARLARI

* Dışarıya teşhir tanzim ürünlerinin konulmaması, sadece bilgilendirme ve servise dair tabelaların konulması sağlanacaktır.





* Dükkân sahiplerinin belediye başvuruları esnasında kullanacakları alanla ilgili tasarruflarını net açıklayabileceği bir matbu form oluşturulacak, bu sayede standart uygulama yapılması sağlanacaktır.