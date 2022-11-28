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D-100 kuzey yan yolda yeşillendirme çalışması

Kent trafiğini rahatlatmak için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışma yapılan alanlarda çevre düzenlemesi de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yenilenen D-100 kuzey yan yolda Büyükşehir ekipleri, yeşillendirme çalışması yaptı. Çim serimi ve ağaç dikimi gerçekleştirilen alanda temizlik çalışması da yapıldı.

D-100 kuzey yan yolda yeşillendirme çalışması

28 Kasım 2022 Pazartesi 12:27

 KUZEY YAN YOL YENİLENDİ

Bin 100 metre uzunluk, 7 metre de genişlik olacak şekilde yenilenen İzmit Kuzey yan yolu genişletme projesi trafik akışını hızlandıracak. Buna göre altyapı ve üstyapı kapsamında 600 m² baskı beton, 1400 metre andezit bordür, 200 m3 500 metre bordür taş duvar, 4 bin 500 ton asfalt serimi ve bin 100 metre yağmur suyu hattı yapılarak bölgedeki trafiğin akış yönü değiştirildi.

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