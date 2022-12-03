Dantel dantel kaynak işliyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezinde açılan kaynakçılık kursuna katılan 2 çocuk annesi Vildan Demir, “Ev işlerinin yanı sıra tamirat işleri ile uğraşmayı çok seviyorum. Kaynak yapmayı öğrenerek hem çalıştığım okulda hem de evde tamirat gerektiren eksikleri kendim yapmak istiyorum” dedi.





BABASINDAN GÖRDÜ, KO-MEK’TE ÖĞRENDİ

İzmit’te ikamet eden 2 çocuk annesi Vildan Demir, küçük yaşta babasından gördüğü kaynakçılığa merak sararak öğrenmek için kurs arayışına girdi. KO-MEK kurslarının ücretsiz ve donanımlı olduğunu öğrenen Demir, hemen kayıt yaptırarak kursun açılmasını dört gözle bekledi. SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezinde açılan Örtülü Elektrot Ve Ark Kaynağı kursunda eğitimlere başlayan Vildan Demir hemcinslerinin aksine genellikle erkek kursiyerlerin tercih ettiği kaynakçılık eğitimi almaya başladı.





KAYNAKÇILIĞA DAİR HERŞEYİ ÖĞRENDİ

Oldukça eğlenceli ve keyifli bir ortamda gerçekleşen kursta kaynakçılığa dair her türlü inceliği öğrenmeye başlayan Vildan Demir, erkek kursiyerlerle birlikte kendisine verilen metal işlerini başarıyla tamamlayarak öğrenme isteğini bir kez daha göstermiş oldu. Metalleri kesip birleştirirken birçok zorlukla karşılaşan Demir, kaynak yaparken çalışacağı ortamda gereken alet ve malzemeleri belirleyip düzenleme yaparak, metaller üzerindeki şekil bozukluklarını gidermek ve metaller üzerinde eğme bükme yapabilmeyi öğrendi. Ayrıca demir ve benzeri metalleri istenen ölçülerde kesip birleştirmeyi öğrenerek, havşa açmak ve bunun yanında delme işlemleri için matkap kullanmak, perçinleme işlemlerini yapabilmek, oksi gaz ile köşe, yatay profil ve küt ek kaynağı yapabilmeyi öğrenerek uygulama yaptı.





















VİLDAN DEMİR “OKULDA TAMİR YAPABİLECEĞİM ARTIK”





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kurslarında ücretsiz eğitim almanın kendileri için büyük avantaj olduğunu ifade eden Vildan Demir, “Atatürk Ortaokulunda hizmetli olarak görev yapıyorum. Kaynak işini daha önce babamdan görmüştüm çok meraklı olmama rağmen babam bana çok fazla öğretmedi. Daha sonra çalıştığım okulda çeşitli tamirat ihtiyaçları olmaya başladı ben hem okulda hem de evde bu tür kırık çıkıkları tamir etmek için bu işi en iyi öğrenebileceğim yeri araştırmaya başladım. KO-MEK benim için çok iyi bir fırsat oldu burada arkadaş ortamı ve eğitim şartları çok iyi bize bu fırsatı sunan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın olmak üzere tüm KO-MEK’e teşekkür ediyorum” diye ifade etti.





1019 KİŞİ KAYNAK EĞİTİMİ ALDI





368 farklı branşta eğitimlerine devam eden KO-MEK şimdiye kadar toplamda 786 bin 471 kişiye ücretsiz eğitim vererek bu alanda önemli bir başarı sağlamış oldu. Kaynakçılık branşında isteyen tüm vatandaşlara eğitim veren KO-MEK Örtülü Elektrot Ve Ark Kaynağı alanında 1019 kişiye eğitim vererek sertifika almalarını sağladı. Online olarak www.komek.org.com adresinden kolaylıkla yapılan başvurular devam ediyor.