Darıca Belediyesi sosyal tesisleri ziyaretçi akınına uğruyor

Sosyal tesisleri yenileyerek hizmet anlayışını değiştiren Darıca Belediyesi, var olan sosyal tesislere yenilerini de ekledi. Dudayev Sahiliyle birlikte Bayramoğlu Balyanoz Koyu'ndaki tesislerle birlikte mahallelerde farklı noktalarda da yeni tesisleri hizmete alan Darıca Belediyesi, sosyal tesislerdeki hizmet kalitesini yükseltti.





Personel sayısını artıran ve eğitimler veren Darıca Belediyesi, yenileme çalışmalarıyla da sosyal tesisleri daha modern ve Darıca'ya yakışan mekanlar haline getirdi. Hizmet kalitesini yükselten Darıca Belediyesi, fiyatları da indirerek daha uygun hale getirdi. Bölgenin en ucuz ve en kaliteli mekanları haline dönüşen Darıca Belediyesi sosyal tesisleri, sadece Darıcalıların değil bölgenin de tercih edilen adresleri haline geldi.



Eşsiz manzaranın yanı sıra kaliteli ve güler yüzlü hizmet politikasıyla Darıca'nın yanı sıra Gebze bölgesi, İzmit ve İstanbul'dan da ziyaretçi akınına uğrayan Darıca Belediyesi sosyal tesislerini ayda ortalama 125 bin kişi ziyaret ediyor. Son bir yılda 1 milyonun üzerinde misafiri ağırlayan Darıca Belediyesi sosyal tesislerine gelen ziyaretçiler uygun fiyat ve kaliteli hizmet ile birlikte sosyal tesislerden oldukça mutlu ayrılıyorlar.







Gösterilen ilgi ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşlerden büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sosyal tesislerimiz sahada vatandaşlardan en çok olumlu dönüş aldığımız alanların başında geliyor. Bu çerçevede, öncelikle gösterdikleri özveri ve güler yüzlü hizmet anlayışı dolayısıyla çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Önceliğimiz vatandaşlarımızın uygun fiyata aileleriyle güzel vakit geçirebilecekleri, kaliteli hizmet alabilecekleri ortam oluşturmaktı. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz. Sosyal tesislerde fiyatları belediye kokan ama hizmet kalitesi özel sektör kokan bir anlayışı benimsedik. Bundan sonra da vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İHA