“DARICA, BİR İKİ YIL İÇİNDE ÇOK GÜZELLEŞTİ”

“Marmara kıyısındaki Darıca’dan başka Bandırma ilçesinde de Darıca adlı bir nahiye daha vardır. Buralara gönderilecek mektup ve gazetelerin de her halde bir yanlışlığa uğramaları ihtimali pek çoktur. Onun için ya bu adlardan birini değiştirmeli veyahut adreslere Bandırma ve Gebze kelimelerini katmalıdır. R. K. Cantürk” (09 Temmuz 1935 Akşam Gazetesi)

Son bölümündeki hoş rastlantıyı sizlere aktarmak isterim. Rahmetli annem günümüzde Balıkesir’in Manyas ilçesinin mahallesi olan Darıca’dan, büyük amcamın eşi de bu yazıda bolca bahsettiğimiz güzel ilçemiz Darıca’dan ailemize katılmış gelinlerdir.

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27 Şubat 1939 tarihli Tan Gazetesi’ndeki okur mektuplarında, Darıcalı bir okuyucunun şikâyetlerine rastladım. O günkü Darıca’yı resmedebilmemize katkı sağlayacağını düşünüyorum.



ELEKTRİKTEN ŞİKÂYET



“Gebze kazasının Darıca nahiyesindenim. Nahiyemize elektrik getirilmesi için encümen kararıyla birçok para tahsil edildi.

Getirilen motor ve yapılan tesisat, iyi olmadığı için bir saat aydınlığa mukabil birçok geceler karanlıkta kalıyoruz. Buna karşı tenviriye (aydınlatma) vergisi olarak harıl harıl para tahsil edilmektedir.



