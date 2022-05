“DARICA, BİR İKİ YIL İÇİNDE ÇOK GÜZELLEŞTİ”

Her gün İstanbul’a vapurla seyahat imkânı, yenilenen belediye seçimleri, meşhur barbunyaları ile güzelleşen Darıca’yı Cantürk’ün kaleminden okuyalım.“Gebze’ye gelmişken onun tanınmış bir nahiye merkezi olan Darıca’yı da görmeden geçemedim. İstasyona 3½ kilometrelik bir şose ile bağlıdır. Her saat ve her dakikada otobüs ve otomobiller işleyip dururlar ve 10 kuruştan yirmi beş kuruşa kadar müşteri taşırlar. Denizden de İstanbul’a her gün bir vapur vardır. Bu yakınlarda Gebze’ye kadar Banliyö hattının açılması ve İstanbul’a gidip gelmenin 35 kuruşa indirilmesi bu havaliyi canlandırmağa başlamıştır. Gelecek yıl buranın ilkokul mezunları Kadıköy ortaokuluna devam için fırsat bulabileceklerinden dolayı çocuk velileri şimdiden düğün ve bayram yapmakta ve bayındırlık bakanlığına dualar etmektedirler.”

BELEDİYE SEÇİMİ