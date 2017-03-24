DARICA FARABİ’DE EĞİTİM

Verilen eğitimde hastanemizde kullanılan HBYS(Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ve Poliklinik Modülü anlatılarak uygulamalı eğitim verildi. Kursiyerlerimiz uygulamalı verilen bu eğitim sayesinde bir sağlık kurumunda işe başladıkları takdirde kullanacakları sistemlerden hakkında bir ön bilgiye sahip olmuşlardır.

Kursiyerlerimiz ile birlikte gelen eğitmenleri “ Kendilerine sunulan bu hizmetten oldukça memnun kaldıklarını ve böyle bir imkanı kendilerine sağladıkları için başta Hastane Yöneticisi Sayın Op.Dr.Hikmet YAŞAR olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletmişlerdir. Kurslarda öğretilen bilgilerin uygulamalı bir şekilde bizzat sağlık kurumunda olmasının kendileri açısından büyük bir fırsat olduğunu ve verilen bu eğitiminde büyük katkı sağladığını beyan ettiler.” Hem hastane ortamını hemde kullanılan sistemleri tanıdıkları için gelen kursiyerlerimizde bu eğitimden oldukça memnun olduklarını dile getirmişlerdir.