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DARICA FARABİ’DE EĞİTİM

Darıca Farabi Devlet Hastanesi KOMEK’in(Kocaeli Meslek Edindirme Kursları) kursiyerlerine verilen eğitime ev sahipliği yaptı. Bilgi işlem sorumlusu sayın Muhammet ÖRNEK tarafından verilen eğitime katılan yaklaşık 70(Yetmiş) kursiyere hastane otomasyon sistemi tanıtıldı.

DARICA FARABİ'DE EĞİTİM

24 Mart 2017 Cuma 11:13

 Verilen eğitimde hastanemizde kullanılan HBYS(Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ve Poliklinik Modülü anlatılarak uygulamalı eğitim verildi. Kursiyerlerimiz uygulamalı verilen bu eğitim sayesinde bir sağlık kurumunda işe başladıkları takdirde kullanacakları sistemlerden hakkında bir ön bilgiye sahip olmuşlardır.
  Kursiyerlerimiz ile birlikte gelen eğitmenleri “ Kendilerine sunulan bu hizmetten oldukça memnun kaldıklarını ve böyle bir imkanı kendilerine sağladıkları için başta Hastane Yöneticisi Sayın Op.Dr.Hikmet YAŞAR olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletmişlerdir. Kurslarda öğretilen bilgilerin uygulamalı bir şekilde bizzat sağlık kurumunda olmasının kendileri açısından büyük bir fırsat olduğunu ve verilen bu eğitiminde büyük katkı sağladığını beyan ettiler.”  Hem hastane ortamını hemde kullanılan sistemleri tanıdıkları için gelen kursiyerlerimizde bu eğitimden oldukça memnun olduklarını dile getirmişlerdir.
  
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