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Darıca'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 milyonluk yardım

Darıca Belediyesi, 2022 yılında ihtiyaç sahibi 7 bin 400 haneye toplamda 10 milyon TL yardımda bulundu.

Darıca'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 milyonluk yardım

11 Ocak 2023 Çarşamba 15:19

  Darıca Belediyesi, 2022 yılında ayni, nakdi, eğitim ve sağlık yardımları gibi 30 farklı kalemde 7 bin 400 haneye toplamda 10 milyon TL yardımda bulundu. Ayrıca "Hoş Geldin Bebek Projesi" çerçevesinde yeni doğan bebek ziyaretlerini de sürdüren Darıca Belediyesi, 2 bin 600 bebek ziyareti yaparak, ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Yakınlarını kaybeden bin 70 haneye de taziye ziyareti gerçekleştirildi. Darıca Belediyesi, engelli vatandaşların 600 bin TL’ye yakın akülü araba bakım ve onarımlarını da ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Ayrıca Darıca Belediyesi, üniversite sınavına girecek gençlerin sınav başvuru ücretini ödeme kararı almıştı. Başvuruda bulunan bin 700'ün üzerinde öğrencinin sınav ücreti belediye tarafından ödendi. 
  Her zaman vatandaşların yanında olacaklarını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sosyal yardım konusunda vatandaşlarımıza daha fazla destekte bulunmayı öncelik edindik. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için tasarruf tedbirlerini ön planda tuttuk ama ihtiyaç sahiplerimiz söz konusu olunca tasarrufu ikinci plana aldık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bundan sonra da ihtiyaç sahiplerinin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. 


İHA
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