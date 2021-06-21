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DARICA’DA SOKAK HAYVANLARI İÇİN ANLAMLI İŞBİRLİĞİ

Üniversite öğrencisi tasarladı, Darıca Belediyesi üretti

DARICA'DA SOKAK HAYVANLARI İÇİN ANLAMLI İŞBİRLİĞİ

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:53

Darıca Belediyesi’ne başvuran ve sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesini anlatan Üniversite öğrencisi Ecem Ulğaç’ın projesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hayat buldu.

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Ecem Ulğaç, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’la görüşerek sokak hayvanları için fonksiyonel kulübe projesini anlattı. Başkan Muzaffer Bıyık da Üniversiteli Ecem’in projesinin hayat bulması için ekibine talimat vererek sosyal sorumluluk projesinin startını verdi.

BELEDİYE KENDİ ATÖLYESİNDE ÜRETTİ

Üniversite öğrencisi Ecem Ulğaç’ın tasarladığı köpek kulübesi belediyenin kendi atölyesinde marangozlar tarafından titizlikle üretildi. “Yaşamak istediğin gibi yaşat” başlıklı Sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirilen fonksiyonel köpek kulübesinde sokak hayvanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yem ve su oluğu da bulunuyor. Belediyenin kendi atölyesinde kısa sürede hayata geçirilen kulübeler farklı noktalarda bulunan beslenme noktalarına yerleştirildi.

SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI EŞLİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da üniversite öğrencisi Ecem Ulğaç ile birlikte kulübeleri beslenme noktalarına yerleştirirken çekimleri Darıca’da devam eden Seksenler dizisinin sevilen oyuncuları da programa eşlik etti. Üniversiteli Ecem’e çiçek veren ve duyarlılığı için teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra sokak hayvanları için kulübeye su ve yem bıraktı. Üniversite öğrencisi Ecem de belediyelere karşı olan önyargıların kırıldığını ifade ederek kendisini dinleyen ve destek veren Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.


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