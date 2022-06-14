DARICA’YA DEĞER KATANLAR 2022 ÖDÜL GECESİ YAPILDI

Batıyakası Medya tarafından organize edilen Darıca'ya Değer Katanlar Ödül Töreni bu yılda Toprak Yatırım Danışmanlığı ana sponsorluğunda önce ki gün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Batıyakası Medyanın her yıl Bölgeye Değer Katanlar adı altında Kocaeli’nin batıyakasında

gerçekleştirilen ödül töreni Mart ayında Çayırova ile başlayıp Haziran ayında ise Darıca’ya Değer

Katanlar adı altında yapıldı.

13 Haziran Pazartesi saat.18.30 da Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde başlayan geceye

katılım yoğundu. Toplam 30 Kategoride ödüller verildi. Bu kategorilerin 20 tanesi oluşturulan

Komisyon üyeleri, 10 kategori ise daricasizikonusuyor.com adresi üzerinden yapılan oylama ile

gerçekleşti.

Oluşturulan komitede; Gebze Teknik Üniversitesi Şube Müdürü Adnan İşçi, Kazım Karabekir Mahallesi

Muhtarı Sıddık Topal, AK Parti Darıca İlçe Yön. Kur. Üyesi Kerime Taşdemir Aslan, Deva Partisi İlçe

Başkan Yardımcısı Abdullah Yıldız, Bartınlılar Dernek Başkanı Hasan Yeniay, Bir Umut Engelliler Dernek

Başkanı Melek Arıkan, Kudret Sekban, Hamit Demirci yer aldılar.

Komisyonun belirlediği özel ödüllerde;

Darıca Prestij Ödülü - Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Sağlık yatırım Ödülü - Büyük Anadolu

Hastaneleri, Kültür sanat Etkinliği - Batıyakası Tv modaröterlerinden Resul Orman, Eğitimde farklılık

Ödülü - İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan yarışmada Türkiye Birincisi olan Hasan Kaya Fen ve

Sosyal Bilimler Proje Kız İmam Hatip Lisesi Reyhan Dayı, Türk Halk Müziği Sanatçısı – Murat Güler,

Sanayici – Doğuş Makine Ali Arslan, Girişimci Kadın – Feyza Sekban Kömürcü, İş Sağlığı Güvenliği –

AKER OSGB, Kent Mozaiği Özel Ödülü – Darıca Dernekler Federasyonu, STK – YAS-DER (Yaşlılar

Derneği), Spor Klübü – Darıca Belediyesi Eğitim Spor Klübü, Organizasyon Firması – Şadıman Ağca

Organizasyon, Spor Muhabiri – Çağlar Akar, Girişimci Bay – Yunus Orman, Batıyakası Medya Prestij

Ödülü – Hakan Uğurlu, Genç İş İnsanı – Can Bulut Yılmaz, Eğitim Kurumu – Pelikan Eğitim Kurumları,

Engelli Dostu Özel Ödülü – Ali Aydın Koca, Yılın Sporcusu – Eray Şamdan

daricasizikonusuyor.com web adresinden yapılan oylama ile 18.895 oy kullanılarak 10 kategori

ödülleri sahiplerimi buldu. Oylamadaki kategori ve ödül alan isimler; İş İnsanı Bay – AKER Holding

Eren Ertuğrul Işık, İş İnsanı Kadın – Nostalji Mantı Nurgül Kahveci, Otomotiv – Ruşan Oto Musa Ruşen

Hemşeri Derneği – Darıca Erzurumlular Derneği, KOBİ – Özhan Turizm Cihad Özhan, İnşaat – Metehan

İnşaat Lokman Demirtaş, Gayrimenkul Firması – Mert Gayrimenkul Bahattin Gültekin, Emlak Bay

Danışman – Mustafa Sefertaş Emlak Kadın Danışman – Semra Yıldız, Cafe -Restaurant – Darıca

Balıkçısı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı İle başlayan gecede açılış konuşması yapan Bülent Kömürcü; “Değerli

Hazirun,

Hepimizin bildiği üzere yaşadığımız hayat bir taraftan hayallerimize koşarken karşımıza engeller ya da

olumsuzlukları çıkartırken diğer taraftan da engelleri aşmamızı ve daha ileriye koşmamızı

beklemektedir. Bizlerde yaşanılan ve yaşatılmaya çalışılan tüm olumsuzluklara rağmen hayallerimizi

gerçekleştirmek ve doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam ediyoruz ve sizlerin de huzurunda bir kez

daha tekrarlamak isterim ki değerlerimizden ve hayallerimizden taviz vermeden çalışmalarımıza