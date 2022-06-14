DARICA’YA DEĞER KATANLAR 2022 ÖDÜL GECESİ YAPILDI

Batıyakası Medyanın her yıl Bölgeye Değer Katanlar adı altında Kocaeli’nin batıyakasında
gerçekleştirilen ödül töreni Mart ayında Çayırova ile başlayıp Haziran ayında ise Darıca’ya Değer
Katanlar adı altında yapıldı.
13 Haziran Pazartesi saat.18.30 da Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde başlayan geceye
katılım yoğundu. Toplam 30 Kategoride ödüller verildi. Bu kategorilerin 20 tanesi oluşturulan
Komisyon üyeleri, 10 kategori ise daricasizikonusuyor.com adresi üzerinden yapılan oylama ile
gerçekleşti.
Oluşturulan komitede; Gebze Teknik Üniversitesi Şube Müdürü Adnan İşçi, Kazım Karabekir Mahallesi
Muhtarı Sıddık Topal, AK Parti Darıca İlçe Yön. Kur. Üyesi Kerime Taşdemir Aslan, Deva Partisi İlçe
Başkan Yardımcısı Abdullah Yıldız, Bartınlılar Dernek Başkanı Hasan Yeniay, Bir Umut Engelliler Dernek
Başkanı Melek Arıkan, Kudret Sekban, Hamit Demirci yer aldılar.
Komisyonun belirlediği özel ödüllerde;
Darıca Prestij Ödülü - Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Sağlık yatırım Ödülü - Büyük Anadolu
Hastaneleri, Kültür sanat Etkinliği - Batıyakası Tv modaröterlerinden Resul Orman, Eğitimde farklılık
Ödülü - İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan yarışmada Türkiye Birincisi olan Hasan Kaya Fen ve
Sosyal Bilimler Proje Kız İmam Hatip Lisesi Reyhan Dayı, Türk Halk Müziği Sanatçısı – Murat Güler,
Sanayici – Doğuş Makine Ali Arslan, Girişimci Kadın – Feyza Sekban Kömürcü, İş Sağlığı Güvenliği –
AKER OSGB, Kent Mozaiği Özel Ödülü – Darıca Dernekler Federasyonu, STK – YAS-DER (Yaşlılar
Derneği), Spor Klübü – Darıca Belediyesi Eğitim Spor Klübü, Organizasyon Firması – Şadıman Ağca
Organizasyon, Spor Muhabiri – Çağlar Akar, Girişimci Bay – Yunus Orman, Batıyakası Medya Prestij
Ödülü – Hakan Uğurlu, Genç İş İnsanı – Can Bulut Yılmaz, Eğitim Kurumu – Pelikan Eğitim Kurumları,
Engelli Dostu Özel Ödülü – Ali Aydın Koca, Yılın Sporcusu – Eray Şamdan
daricasizikonusuyor.com web adresinden yapılan oylama ile 18.895 oy kullanılarak 10 kategori
ödülleri sahiplerimi buldu. Oylamadaki kategori ve ödül alan isimler; İş İnsanı Bay – AKER Holding
Eren Ertuğrul Işık, İş İnsanı Kadın – Nostalji Mantı Nurgül Kahveci, Otomotiv – Ruşan Oto Musa Ruşen
Hemşeri Derneği – Darıca Erzurumlular Derneği, KOBİ – Özhan Turizm Cihad Özhan, İnşaat – Metehan
İnşaat Lokman Demirtaş, Gayrimenkul Firması – Mert Gayrimenkul Bahattin Gültekin, Emlak Bay
Danışman – Mustafa Sefertaş Emlak Kadın Danışman – Semra Yıldız, Cafe -Restaurant – Darıca
Balıkçısı
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı İle başlayan gecede açılış konuşması yapan Bülent Kömürcü; “Değerli
Hazirun,
Hepimizin bildiği üzere yaşadığımız hayat bir taraftan hayallerimize koşarken karşımıza engeller ya da
olumsuzlukları çıkartırken diğer taraftan da engelleri aşmamızı ve daha ileriye koşmamızı
beklemektedir. Bizlerde yaşanılan ve yaşatılmaya çalışılan tüm olumsuzluklara rağmen hayallerimizi
gerçekleştirmek ve doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam ediyoruz ve sizlerin de huzurunda bir kez
daha tekrarlamak isterim ki değerlerimizden ve hayallerimizden taviz vermeden çalışmalarımıza
devam edeceğiz.