Deniz Sezonu Hazır





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), bu yıl 12 plajda çeşitli kurum ve birimlerden 182 cankurtaranla hizmet verecek.

Cankurtaranlar Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yapacak.

Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi, cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personel ile gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

AA