Deprem Bilinci İKTAV Belgeselcilik tarafından yayımlanan İç İşleri Bakanlığı ve Avrasya Gazeteciler Derneği destekli Deprem Bilinci kapsamında hazırlanan "Deprem Bilinci" kitabını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:28