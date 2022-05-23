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Deprem Bilinci

İKTAV Belgeselcilik tarafından yayımlanan İç İşleri Bakanlığı ve Avrasya Gazeteciler Derneği destekli Deprem Bilinci kapsamında hazırlanan "Deprem Bilinci" kitabını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz.

Deprem Bilinci

23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:28

 İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği ile Avrasya Gazeteciler derneği olarak ortaklaşan gerçekleştirilen deprem gerçeği ile ilgili sosyal sorumluluk projesi başarı ile tamamlanıp kitap haline getirildi.

"Doğal afetler, günümüz dünyasının baş etmek zorunda olduğu,insanlık tarihi kadar eski, insanlığın yüzyıllarca çabalayarak oluşturduğu değerleri bir anda yok edebilen önemli bir sorunudur. Doğal olayı doğal afet haline dönüştüren insan davranışlarının olumsuzluğudur. Yönetim biliminin gelişmesi, yönetme becerisinin, doğal afetlerin bir sistem içerisinde etkilerinin azaltılıp, afetlere hazırlıklı olunmasını, nasıl ortadan kaldırılacağı konularında birikim oluşturulmasını sağlaması bakımından önemli olanaklar sunmaktadır."
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