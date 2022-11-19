Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda dur durak yok

Büyükşehir’in kente değer katacak projelerinden biri olan Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor





Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek proje ve yatırımlarına devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir’in Derince’deki eski Askeri Hastanesi alanında projelendirdiği Sağlıklı Yaşam Parkı’nda çalışmalar doludizgin ilerliyor. 45 dönümlük alanda inşa edilen ve tamamlandığında kent sakinlerinin hoşça vakit geçirebileceği nezih bir mekân olacak olan parkta imalat çalışmaları Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun temposuyla sürüyor.





ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alanların yapılacağı parkta çalışmalar gece gündüz demeden büyük bir özveriyle devam ediyor. Çalışmaların dört koldan sürdüğü projede şu an parkın çevre duvarlarının imalatını yüzde 80 tamamlayan ekipler, diğer işlerde de yoğun bir mesai harcıyor. Derince’ye sağlık katacak projede tenis ve basket sahasının çelik ve zemin imalatlarını yaparak etrafına tel örgüleri çeken Büyükşehir, saha çizgilerini de çizdikten sonra parkın bu kısımdaki çalışmalarını tamamlayacak.





FUTBOL SAHASINA SENTETİK ÇİM

Diğer spor alanlarında da yoğun bir çalışma içerisinde olan Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda çelik imalatlarını tamamladığı futbol sahasının zeminine sentetik suni çim serdi. 150 metrekare alanda inşa edilen spor sahaları idari binasının kaba imalatını tamamlayan ve ardından iç imalatlara geçen ekipler, park içerisindeki ara yürüyüş yollarının granit ve bazalt küptaş imalatlarını da büyük oranda tamamladı. Proje kapsamında 3 basamaklı amfi imalatını tamamlayan ekipler, ana aksın traverten bordür ve taban tuğla imalatını ise sürdürüyor.





ÇOCUK OYUN ALANINA BETON

Bin 100 metrekare alanda inşa edilecek çocuk oyun alanı ile 550 metrekare alanda hizmet verecek fitnes ve duyusal alanların betonlarının atıldığı projede çevre sınırlarına metal ayraç imalatı yapıldı. Yoğun tempoda devam eden çalışmalarda 180 metrekare kafeterya binasının kaba imalatını tamamlayan Büyükşehir ekipleri bina içinin imalatlarına devam ediyor.





ÖNEMLİ İMALATLAR TAMAMLANDI

Kafeterya binası önündeki 700 metrekarelik teras alanının set traverten imalatını büyük ölçüde bitiren Büyükşehir, gül bahçesi içerisindeki 60x60 traverten adım taşı imalatını yüzde 80 oranında bitirdi. Şu an fitoterapi alanındaki bitki tarhlarının bordür imalatlarının yapıldığı projede refloksoloji alanı podima ve dere taşı imalatları ile çim serimi öncesinde tesviye ve çevre duvarı tuğla kaplama işine ise başlandı.





ENGELLİ YÜRÜYÜŞ İÇİN KLAVUZ TAŞLAR

Proje kapsamında meydan olarak planlanan bölgenin zemin betonlarını döken Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kısımdaki iş kapsamında kuru havuzların alt yapılarını yaparak betonlarını attı. Parkı çevreleyen bisiklet yolu imalatının başladığı projede, sert zemin imalatlarının yapıldığı alanlarda engelli yürüyüş yolu için kılavuz taşları döşendi. Yağmur suyu ve atık su alt yapı imalatlarını yapıp, devamında elektrik direklerinin montajına başlayan ekipler, sulama sistemi ve elektrik altyapı imalatlarını ise yüzde 70 oranında tamamladı.





350 ADET BÜYÜK AĞAÇ

Doğaya ve yeşile büyük önem veren Büyükşehir, bu doğrultuda parkın ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 350 adet büyük ağaç dikiminin yapıldığı parkın birçok noktası yeşillendirilmeye devam edilecek.





Bülten No: 2032