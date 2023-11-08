GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Derinceli Kadınların Merkezi: "DER-MEK"

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kurslarından (DER-MEK) bin 336 kursiyer faydalanıyor.

Derinceli Kadınların Merkezi:

08 Kasım 2023 Çarşamba 11:39

Farklı branşlarda açılan kurslara katılan kadınlar, el emeği göz nuru çok sayıda ürün ortaya çıkarıyor.   
 Derince Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe halkına ücretsiz kurs hizmetleri sunduğu DER-MEK, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi devam ediyor. Bu yıl 6 ayrı kurs merkezinde faaliyetlerde bulunan DER-MEK’te 22 branşta açılan 112 kurstan bin 336 kursiyer faydalanıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve İlçe Halk Eğitim Müdürü İsa Dede ile birlikte kurs merkezlerini ziyaret ederek, kursiyerler ve usta öğreticiler ile bir araya geldi. 
 DER-MEK çatısı altında hizmet veren Yenikent, Sırrıpaşa, Kusachi, Fatih, Çınarlı ve Mersincik kurs merkezlerini ziyaret eden Başkan Aygün, "Kurslarımızda sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi kutluyorum. Ayrıca kurslarımızda hazırlanan el emeği, göz nuru eserleri kazanca dönüştürmeleri için Harikalar Sahili ve Kent Meydanı’nda açtığımız stantlarımızla kursiyerlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman DER-MEK ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. 


                                


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Derince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kentin Geleceğine Yön Verecek Çalıştay Başladı Kentin Geleceğine Yön Verecek Çalıştay Başladı
10 Parmaklarında 10 Marifet 10 Parmaklarında 10 Marifet
Bitkisel Yağ Kullanımı Ödül Getirdi Bitkisel Yağ Kullanımı Ödül Getirdi
Kocaelispor'un Eski Başkanı Hüseyin Üzülmez'in Adı Parkta Yaşatılacak Kocaelispor'un Eski Başkanı Hüseyin Üzülmez'in...
KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ'NİN ALANYA ZİRVESİNDEN NOTLAR KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ'NİN ALANYA ZİRVESİNDEN...
BİZİM RADYO TV SAHİBİ OSMAN ÇETİNKAYA'DAN TAZİYE ZİYARETİ BİZİM RADYO TV SAHİBİ OSMAN ÇETİNKAYA'DAN TAZİYE...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kentin Geleceğine Yön Verecek Çalıştay Başladı
Kocaeli'nin geleceğine yön verecek strateji ve eylemlerin belirleneceği Büyükşehir Belediyesi 2025-2029...

Haberi Oku