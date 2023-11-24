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Derincespor Halk Oyunları Topluluğu Galada Buluştu

Derincespor Halk Oyunları Topluluğu'nun hazırlayıp sunduğu Biz Anadoluyuz Halk Oyunları Gecesi’nin galası Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Derincespor Halk Oyunları Topluluğu Galada Buluştu

24 Kasım 2023 Cuma 10:22

Derince Belediyesi'nin Biz Anadoluyuz etkinlikleri çerçevesinde Derincespor Kulübü ile birlikte yaz dönemi Harikalar Sahili’nde düzenlediği Halk Oyunları Gecesi şölene sahne olmuştu. Anadolu’nun tüm renklerini Derince’ye en güzel şekilde yansıtan Derincespor Halk Oyunları Topluluğu bu kez gala programında bir araya geldi. Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen gala programı Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleşti. 
 Programda konuşan Kemal Bayraktar, "Bu güzide ekibin oluşmasında ve bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Zeki Aygün olmak üzere kıymetli kursiyerlerimize, kulüp yöneticilerimize ve müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum. 24 farklı branşta 19 bin sporcu ile faaliyet gösteren Derincespor ailesi olarak bu toprakların değeri olan, kültürümüze ve halk oyunlarımıza sahip çıkıyoruz" dedi. 


                                          


İHA
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