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Devrilen otomobilin içinden burnu bile kanamadan çıktı

Gebze ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Sürücü, otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Devrilen otomobilin içinden burnu bile kanamadan çıktı

23 Ocak 2023 Pazartesi 15:07

  Kaza, Barış Mahallesi Hayri Nacar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Hasan A. idaresindeki 34 HN 5423 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsünün virajı alamamasıyla birlikte bir evin merdiven duvarına vurarak yan yattı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracın üzerinde bulunan pencereden kendisini dışarıya attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobil, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.  
  
               

                 


İHA
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