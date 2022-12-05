Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

H.D. yönetimindeki 54 LC 006 plakalı otomobil, D-130 kara yolu İzmit istikametine seyrederken Çiftlik Mahallesi mevkisinde beton refüje çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri edildi.
Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
AA