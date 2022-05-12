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Dikmen Köyü Tarihinde ÇED Miladı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Dikmen Köyü Tarihinde ÇED Miladı

12 Mayıs 2022 Perşembe 09:17

 Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesin de 12 Mayıs 2022 tarihli makalemiz
Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen köyünde ilkokulu okuduğum acı tatlı bir çok anımın olduğu okul binamız 10 Mayıs 2022 tarihin bir çevre bilinci olayına şahitlik yaptı.
Bin yıllık tarihi geçmişi olan Ata Mirasımız ve geleceğimiz torunlarınızdan emanet köyümüzü yok edecek ÇED Toplantısına geçit vermeyerek toplantıya katılmayan vatandaşlarınız destan yazdı emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ÇED toplantısı başlamadan önce b gün saat 11 de yaptığım paylaşım
“....Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak....” Kızıl Derili Ata Sözü
Bugün 10 Mayıs 2022 saat 11 de Bin yıllık tarihi geçmişi olan Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Dikmen köyümü bitirecek maden işletme alanının genişletilmesi ile ilgili Çevresel etki değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapılıyor.
Ata dede mirası torunlarımıza emanet köyümüze sahip çıkmak ve hakkımı aramak İçin elimden geleni yaptım ve yapmaya devam edeceğim.
Dün Ankarada gerçekleştirdiğim toplantılarla ilgili Gebze gazeteleri ve sosyal medya paylaşımımı kamuoyunun bilgisine sunuyor oldu bitti ile göstermelik çed toplantısı İle bin yıllık köyümüzü ortadan kaldıracak bu kararı tanımadığımı kayda geçiyor tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyorum.
Usta Şair Süleyman’ın Kalemin den Şiir Etkisinde Maden Protestosu
Usta Şair Süleyman Usta
KIZILKAYA DAĞI
GİRESUN ESPİYE NİN

SOĞUK PINAR BELDESİ

HEMEN YANI BAŞINDA

BAKIRMADENİ SESİ
KIZILKAYA DAĞINDA

DOĞA KATLİAMI VAR

ASİT YAĞIYOR ASİT
SAĞLIĞIMIZA HEP ZARAR.
DAGIMIZ PAS TUTMASIN
KUŞLARI YAS TUTMASIN.
YOK ETMEYİN AĞAÇLARI.
TOPRAĞIMIZ KAYMASIN.
DOĞAL GÜZELLİĢİNİ
BOZMAYIN DAĞIMIZIN.
KAÇIRMAYIN BEREKETİNİ
BAHÇEMİZİN BAĞIMIZIN.
KIZILKAYA AĞLIYOR
SİYANÜR KULLANMAYIN
BAHARI KIŞI GÖRELİM
DOĞAMIZA KIYMAYIN.
İNSANIN SAĞLIĞINI
TEHDİT EDİYORSUNUZ
BİR AVUÇ MADEN İÇİN
KATLİAM YAPIYORSUNUZ.
KIZILKAYA DAĞINDA
PERİ BACALARI VAR
KORUYALIM ONLARI
DAĞIN KULESİ ONLAR.
MADENI ALMAK İÇİN
KÜREMEYİN DAĞLARI
TÜNEL KAZARAK GİDİN
YAKMAYIN AĞAÇLARI.
KIZILKAYA BİZİMDİR
DAHİP ÇIKALIM DAĞA
ASİT ZARAR VERMESİN
BAHÇEYE VEDE BAĞA.
FERYADI FİGAN DAYIM
DOĞA İÇİN İSYANDAYIM
MADENE KARŞI DDĞİLİM
TABİATTAN YANAYIM.
KATLETMEYİN DAĞIMI
KURUTMAYIN BAĞIMI
TUTAR SİZİDE TUTAR
ALMAYINIZ AHIMI.
SÜLEYMAN'I ÜZMEYİN
DAĞIMI KÜREMEYİN
ÇEKİN GİDİN BURADAN
GÖZ ÖNÜNDE GEZMEYİN.
Atalarımızın Emaneti Köyler Yaşasın
10 Mayıs 2022 tarihi güzel memleketim Giresun’un Geleceği ne umutlarımı yeşertti korona vebası ve savaşlardan sonra tarım ziraatın ve köy hayatının Önemi arttı devlet yetkililerimiz ekilmedik alan dikilmedik bahçe kalmasın diyerek köylerin önemine dikkat çekiyor. Ekonomik kriz köylere geri dönüşü başlattı hep birlikte köylerimize sahip çıkmalıyız yıllar önce başlattığımız bahçeler kurumasın evler virane olmasın Ocaklar tütsün Torunlarımızın adına fidanlar dikelim kampanyamıza herkesi destek olmaya davet ediyor köylerimizi kurup biz torunlarına emanet eden Aziz ecdadınızın ruhuna mir Fatiha üç ihlas okuyalım El Fatiha
Giresun’dan Kurtuluş Savaşına
Fındığın başkenti Kirazın anavatanı Giresun’u ve köylerini bizlere canları ve kanları ile miras bırakan cephelerde şehit düşen toprağın kara bağrında mezarsız ve kefensiz yatan Aziz ecdadınızı bir kez daha rahmetle anıyoruz ruhları şad makamları cennet olsun
Yıllar önce çektiğimiz halen bir çok tv kanalında yayınlanan Giresun dan Kurtuluş Savaşına Gönüllü Alaylar Belgeseli ile sizleri baş başa bırakıyoruz
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