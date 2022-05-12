Dikmen Köyü Tarihinde ÇED Miladı

10 Mayıs 2022 tarihi güzel memleketim Giresun’un Geleceği ne umutlarımı yeşertti korona vebası ve savaşlardan sonra tarım ziraatın ve köy hayatının Önemi arttı devlet yetkililerimiz ekilmedik alan dikilmedik bahçe kalmasın diyerek köylerin önemine dikkat çekiyor. Ekonomik kriz köylere geri dönüşü başlattı hep birlikte köylerimize sahip çıkmalıyız yıllar önce başlattığımız bahçeler kurumasın evler virane olmasın Ocaklar tütsün Torunlarımızın adına fidanlar dikelim kampanyamıza herkesi destek olmaya davet ediyor köylerimizi kurup biz torunlarına emanet eden Aziz ecdadınızın ruhuna mir Fatiha üç ihlas okuyalım El Fatiha