Dilovası Yıldızları İle Buluştu

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin birlikte düzenlediği ve Türkiye’de bir ilk olan “Dilovası Yıldızları ile Buluşuyor” programı ile yıl içerisinde ulusal ve yerel alanda birçok başarıya imza atan Dilovalı gençlere ödüller verildi.



Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin organize ettiği “Dilovası Yıldızları ile Buluşuyor” programı Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programa Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, mahalle muhtarları, STK Başkanları, Okul idareci ve öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARIYLA GURURLANIYORUZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda; başarılı öğrencilerin çalışmalarının aktarıldığı slayt gösterisinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, “Yıl boyunca, sanat, akademik ve sportif alanda gösterdikleri başarılarıyla gururlandığımız öğrencilerimiz için bir aradayız. Birbirinden değerli öğrencilerimizin başarılarını aileleriyle paylaşmak için bir araya geldiğimiz bu günde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğümüzle birlikte çocuklarımızın ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz adına daha da başarılara ulaşmaları için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın eğitimde ve sporda başarısı için Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay öncülüğünde ve eğitim gönüllüsü sosyal belediyeciliğin örneği sergileyen Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’le birlikte çok güzel projelere imza atıyoruz. Başarılarıyla gururlandığımız öğrencilerimizin; eğitim ve sportif başarıları ile bundan sonra da göğsümüzü kabartacaklarına inanıyor ve hepsini tebrik ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ SEVİYORUZ

Balay’ın ardından kürsüye çıkan Başkan Şayir ise yaptığı konuşmada “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı gençlerimizi çok seviyoruz. Onların başarıları ile gurur duyarken, ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacaklarına gönülden inanıyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımız ve gençlerimiz için daha iyi şartlar, daha iyi bir eğitim ve sportif faaliyetler yapabilmeleri için çabalıyoruz.

PROJENİN MİMARI KUBİLAY’A TEŞEKKÜR

Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye’ye örnek olacak “Dilovası Yıldızları ile Buluşuyor” projesinin mimarı sayın Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay’a teşekkür ediyorum. İnşallah bu organizasyonu geleneksel hale getirerek devam ettireceğiz.

EĞİTİM VE SPORDA MARKA ŞEHİR

Yıl içerisinde ilçemizin adını güzel başarılarla anan ve göğsümüzü kabartan Dilovamız’ın yıldızlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Anne ve babalarına, öğretmenlerine böyle güzel gençler yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. İlçemiz son yıllarda eğitimde ve sportif alanda aldığı yatırımlarla önemli bir konuma gelmiştir. Eğitimde ve sporda marka şehir olmak adına ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin geleceği için gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Programda son olarak konuşan “Dilovası Yıldızları ile Buluşuyor” projesinin mimarı Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında “Yaklaşık 9 aydır Dilovası’nda vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri verebilmek için Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir ve kamu kurumlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada gençlerimizin başarılarıyla gururlandığımız bir günde bir aradayız. İnşallah bu programımız her yıl tekrarlanarak geleneksel hale gelir. Bizim en esaslı önceliğimiz eğitimdir. Bizim geleceğimiz olan ileride ülkemizi yönetecek, kalkındıracak gençlerimizin başarılı olabilmeleri için sorumluluğumuz çok büyüktür ve bunun bilinciyle gençlerimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz.

GENÇLERİMİZ; HAMZA ŞAYİR’LE ÇOK ŞANSLI

Dilovası’nın eğitimde, sporda, kültür ve sanatta marka şehir olabilmesi, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak, ülkesine ve milletine bağlı, milli ve manevi değerlere bağlı, kendisine ve ailesine bağlı gençler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. 9 aylık süreç içerisinde de gördüm ki Dilovası bu anlamda çok şanslı.. Eğitim gönüllüsü ve gençleri seven bir başkanımız var. Hamza Şayir Başkanımıza eğitime ve gençlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte hep birlikte önümüzdeki dönemde gençlerimizin daha da başarılı olabilmeleri için ortak akılla çalışacağız ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Bu yıl 86 gencimizin başarısı ile gurur duyarken bu sayının ilerleyen yıllarda katlanarak devam etmesi için çalışacağız” dedi.

86 ÖĞRENCİYE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından eğitimde ve sportif alanda ulusal ve yerel alanda başarılar alan 86 öğrenciye ödülleri Kaymakam Metin Kubilay, Başkan Hamza Şayir ve protokol mensupları tarafından tek tek verildi. Ödül töreninin ardından Polisan Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi ve hatıra fotoğraflarının çekimi ile tören son buldu.













